Само така е безопасно да засадите мента в градината си

Може да ви хареса идеята да откъснете няколко пресни листа от мента за освежаващо мохито, но засаждането на мента директно в градинските ви лехи е грешка на новобранец, за която ще съжалявате през следващия сезон. Ментата не е учтив съсед; тя е агресивен и опортюнистичен завоевател. Тя използва подземни издънки, наречени коренища, за да се разпространява в почвата.

Още: Тънкости при отглеждане на мента за изобилна реколта

Тези дебели, бели структури се движат хоризонтално точно под повърхността, изниквайки на метри от оригиналното растение и задушавайки вашите бутикови рози. Преди да се усетите, вашата разнообразна, процъфтяваща билкова градина се е превърнала в паметник на ментата, който е почти невъзможно да бъде изкоренен. И дори малки фрагменти от коренища, останали по време на почистване, са достатъчни, за да се превърнат в чисто ново растение, превръщайки ментата в зомби на градинарския свят. И така, каква е алтернативата, ако все още искате мента в градината си? Засадете я в саксия.

Как лесно да размножите мента от резници

За да предпазите ландшафта си от пренасищане, трябва да разберете, че ментата не играе по същите правила като другите билки. Повечето градинари подценяват колко бързо могат да се движат тези бегачи. Въпреки че растението изглежда красиво и ухае божествено, неговата биологична мисия е пълно господство.

Още: Как лесно да размножите мента във вода

И тази агресивна еволюция е причината никога да не му позволявате да докосва почвата ви. Ако вече сте направили тази грешка, ви предстои трудна битка, за да си върнете пространството. Целта на красивата градина е баланс и мир, а ментата (повече от зайците или елените) е най-големият им нарушител. Освен ако не искате дворът ви да се превърне в дива природа, покрита с мента, засаждането в саксии е най-ефективният начин да ограничите тази коварна, вкусна билка.

Как безопасно да използвате саксии за засаждане на мента в градината си

Най-добрият начин да се насладите на прясна мента без главоболие е да използвате саксия с дебели стени (като теракота) като постоянна бариера, независимо дали искате да отглеждате мента на закрито или навън. Глинена или пластмасова саксия осигурява стабилна граница, която ще ограничи растежа на издънките.

Как правилно да берете мента – за свеж и изобилен добив

Най-умният вариант е да държите саксията далеч от другите растения. Но ако искате традиционен вид на билкова градина (напълно го разбираме), можете да заровите саксията в почвата, но да държите ръба на 5 см над нивото на околната почва. Трябва обаче да сте стратегически настроени към дренажния отвор на дъното. За да предотвратите бягство от затвора, поставете плосък павета или голям, гладък камък на дъното на дупката за засаждане, преди да поставите саксията в пръстта. Този трик позволява на водата да тече, но блокира проникването на корени в лехите ви.

Още: Как правилно да събирате мента от градината си

Освен корените, трябва да се грижите за ментата и отгоре надолу, за да предотвратите разпространението ѝ във въздуха. Веднага щом видите лилави или бели цветни класове да започват да се образуват, е време да грабнете градинските си ножици. Въпреки че цветовете са красиви, те са сигнал, че ментата е на път да даде семена. Препоръчваме да я подрязвате често, преди да цъфти, за да остане с разумен размер, което също така предотвратява разпръскването на семената из целия двор. С малко планиране, добра саксия от теракота и известно подрязване можете да запазите ментата си точно там, където ѝ е мястото.