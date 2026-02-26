Спор около изборите: Министерският съвет няма да осигури паравани

Министерският съвет е уведомил Централната избирателна комисия (ЦИК), че няма да изпълни задължението си да осигури паравани за гласуване за избирателните секции в страната. Това съобщи заместник-председателят на ЦИК Росица Матева. Служебният премиер Андрей Гюров е отговорил на ЦИК, че параваните за гласуване с хартиени бюлетини са елемент от оборудването на изборните помещения и заради това тяхното осигуряване е ангажимент на общинските администрации.

Наред с това подобно възлагане предпоставя единни изисквания към вида и размера на параваните, определянето на каквито не е в правомощията на МС.

Матева припомни, че на 19 февруари от ЦИК са изпратили на Министерския съвет четири проекта на решения за съгласуване. В един от тях сме предвидили размерите за изработване на параваните, определили сме единните изисквания. "С това писмо служебният премиер ни уведомява, че Министерският съвет няма да изпълни задължението си да осигури паравани за гласуване за всички избирателни секции в страната", заяви тя.

По думите й съгласно Изборния кодекс материално-техническото осигуряването на секционните избирателни комисии е отговорност на изпълнителната власт.

Председателят на ЦИК Камелия Нейкова обясни, че в Изборния кодекс няма „тъмна стаичка“ или кабина за гласуване. "Предложението ни е да има централизирана доставка от Министерския съвет за еднакви паравани във всички избирателни секции", обясни тя. Според нея досегашните кабини за гласуване не отговарят на изискванията, а параваните ще показват горната част на тялото.