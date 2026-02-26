Лайфстайл:

Спор около изборите: Министерският съвет няма да осигури паравани

26 февруари 2026, 12:35 часа 212 прочитания 0 коментара
Спор около изборите: Министерският съвет няма да осигури паравани

Министерският съвет е уведомил Централната избирателна комисия (ЦИК), че няма да изпълни задължението си да осигури паравани за гласуване за избирателните секции в страната. Това съобщи заместник-председателят на ЦИК Росица Матева. Служебният премиер Андрей Гюров е отговорил на ЦИК, че параваните за гласуване с хартиени бюлетини са елемент от оборудването на изборните помещения и заради това тяхното осигуряване е ангажимент на общинските администрации.

ОЩЕ: Важните срокове и дати преди предсрочните избори на 19 април

Наред с това подобно възлагане предпоставя единни изисквания към вида и размера на параваните, определянето на каквито не е в правомощията на МС.

Матева припомни, че на 19 февруари от ЦИК са изпратили на Министерския съвет четири проекта на решения за съгласуване. В един от тях сме предвидили размерите за изработване на параваните, определили сме единните изисквания. "С това писмо служебният премиер ни уведомява, че Министерският съвет няма да изпълни задължението си да осигури паравани за гласуване за всички избирателни секции в страната", заяви тя.

По думите й съгласно Изборния кодекс материално-техническото осигуряването на секционните избирателни комисии е отговорност на изпълнителната власт.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: ЕК отговори на ЦИК за Цицелков

Председателят на ЦИК Камелия Нейкова обясни, че в Изборния кодекс няма „тъмна стаичка“ или кабина за гласуване. "Предложението ни е да има централизирана доставка от Министерския съвет за еднакви паравани във всички избирателни секции", обясни тя. Според нея досегашните кабини за гласуване не отговарят на изискванията, а параваните ще показват горната част на тялото. 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
ЦИК Андрей Гюров тъмна стаичка паравани предсрочни парламентарни избори 2026
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес