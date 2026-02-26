"Ново правителство, нова цена на водата": Нанков призова служебния кабинет да спре ВиК операторите (ВИДЕО)

"Служебният кабинет да си влезе във функциите, да не сменя само областни управители, а да разпореди на ВиК операторите да не повишават цената на водата то 1 март", коментира Николай Нанков от ГЕРБ пред медиите в парламента във връзка с предвиденото увеличаване на цената на водата от началото на март тази година. Той даде пример с бившия министър на регионалното развитие Иван Иванов, който декември месец е спрял увеличението на цените на водата.

"Ново правителство, нова цена на водата. Тук е важно да отбележим, че правителството и МРРБ има компетенции, както и назад във времето да не прилага тези повишени цени на водата, които КЕВР утвърди декември месец, както два месеца вече сред изрични указания от бившия министър Иван Иванов, на когото трябва да благодаря, вслуша се в нашия глас, тези цени да не влизат в сила. Не е нормално там, където имаме влошено качество на водата, влошени характеристики, където имаме безброй аварии, да има поскъпване на водата", заяви още Нанков.

Междувременно ГЕРБ обещаха да внесат в следващ парламент и законовите промени, с които да се създаде механизъм за компенсиране на битовите потребители, когато има влошени характеристики на качеството на водата.

Повишенията

Като фрапиращи примери Нанков изброи повишенията на цената на водата в Шумен с 8.7%, в Плевен с над 7.5%, в Ловеч с почти 5%. Това е така, защото тези градове търпяха режими на водата.

Той отбеляза още, че ВиК Кърджали ще повиши цената на водата с над 13.6%, ВиК Благоевград с над 12%, а ВиК - Русе с над 9%.