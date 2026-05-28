Гълъб Донев обсъди публичните финанси с американския посланик

Приоритетите в управлението на публичните финанси у нас бяха обсъдени по време на среща между заместник министър-председателя и министър на финансите Гълъб Донев и временно изпълняващия длъжността посланик на Съединените американски щати в България Н. Пр. Х. Мартин Макдауъл, съобщиха днес от Министерството на финансите. Сред обсъжданите теми беше и пълноправното членство на България в еврозоната от 1 януари 2026 г. и ефектите от него в търговските отношения.

"В контекста на глобалните предизвикателства"

Министър Донев увери американския шарже д'афер, че правителството е пряко ангажирано с решаването на препятствията пред икономиката и обществото в контекста на глобалните предизвикателствата. Той съобщи, че вече се работи по проектобюджета за 2026 г. и се планира бюджетната процедура за 2027 г.

Постигането на ефективни резултати от реализирането на правителствените мерки и политики ще е от полза за местния бизнес, гражданите, чуждестранните инвеститори и гостите на България, подчерта вицепремиерът Донев, цитиран от пресцентъра на финансовото министерство.

По време на срещата беше подчертано, че диалогът и сътрудничество между САЩ и България са основани на взаимно доверие, споделени демократични ценности и желание за постигане на балансирани решения от взаимен интерес. В динамиката на геополитиката в света двете страни са отворени за взаимодействие по социално-икономически и политически въпроси.

