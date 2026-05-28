Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Гълъб Донев обсъди публичните финанси с американския посланик

28 май 2026, 16:04 часа 616 прочитания 1 коментар
Снимка: МФ
Гълъб Донев обсъди публичните финанси с американския посланик

Приоритетите в управлението на публичните финанси у нас бяха обсъдени по време на среща между заместник министър-председателя и министър на финансите Гълъб Донев и временно изпълняващия длъжността посланик на Съединените американски щати в България Н. Пр. Х. Мартин Макдауъл, съобщиха днес от Министерството на финансите. Сред обсъжданите теми беше и пълноправното членство на България в еврозоната от 1 януари 2026 г. и ефектите от него в търговските отношения.

"В контекста на глобалните предизвикателства"

Министър Донев увери американския шарже д'афер, че правителството е пряко ангажирано с решаването на препятствията пред икономиката и обществото в контекста на глобалните предизвикателствата. Той съобщи, че вече се работи по проектобюджета за 2026 г. и се планира бюджетната процедура за 2027 г.

Още: Гълъб Донев с първо участие във важен орган за еврото

Постигането на ефективни резултати от реализирането на правителствените мерки и политики ще е от полза за местния бизнес, гражданите, чуждестранните инвеститори и гостите на България, подчерта вицепремиерът Донев, цитиран от пресцентъра на финансовото министерство.

По време на срещата беше подчертано, че диалогът и сътрудничество между САЩ и България са основани на взаимно доверие, споделени демократични ценности и желание за постигане на балансирани решения от взаимен интерес. В динамиката на геополитиката в света двете страни са отворени за взаимодействие по социално-икономически и политически въпроси.

Още: Данъците са бетон: Финансовият министър с планове за осигуровките на богатите и бедните (ВИДЕО)

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Министерство на финансите американски посланик Гълъб Донев
Пламен Иванов
Пламен Иванов Редактор
Още от Финанси
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес