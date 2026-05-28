Синът на Анджелина Джоли и Брад Пит изумява с огнена трансформация (СНИМКИ)

Нокс Джоли-Пит не се страхува да експериментира. Най-малкият син на Анджелина Джоли и Брад Пит дебютира с дръзка нова "огнена" прическа, показвайки, че никога не се притеснява от смели и нашумели промени във външния вид. На нови снимки, заснети от папараци, момчето беше видяно с ярко оранжева коса. Кнокс е бил забелязан в понеделник, 25 май, по време на празничния уикенд за Деня на паметта в САЩ, когато използвал свободното си време, за да отиде на тренировка по муай тай - спорт, на който е изцяло отдаден. Това е и първият път, в който той показа новата си прическа: косата в горната част на главата му е боядисана в яркочервено, докато страните са в по-тъмен жълтеникав нюанс.

Той допълни визията с не по-малко цветен тоалет, състоящ се от боксови шорти с шарки и сива тениска. Цялостната визия е завършена от високи сиви чорапи и сиви маратонки в тон.

През последните няколко години Нокс показва склонност към постоянно преобразяване, подобно на сестра си Шайло, която също обича да боядисва косата си и да експериментира с различни визии.

Експеримент след експеримент

В случая на синът на Джоли и Пит, той е бил с розова коса, русо боядисана коса, почти обръсната глава, но се е появявал и с още много други различни стилове. Подобно на Шайло, той обича да изразява личността си чрез дрехите и прическите си, като предпочита ярки цветове и впечатляващи модни избори.

Макар Нокс обикновено да избягва публичното внимание повече от част от известните си братя и сестри, новата му дръзка прическа със сигурност не остава незабелязана.

Интересен факт е, че Нокс остава едно от малкото деца на бившата холивудска двойка, което все още публично използва фамилията "Пит". Въпреки това, не е ясно какви са настоящите му отношения с баща му носителя на "Оскар" Брад Пит.

Кнокс и неговата близначка Вивиан са родени през 2008 година и са най-малките сред шестте деца на Джоли и Пит.