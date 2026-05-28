Модрич се завръща в Реал Мадрид, хърватинът получава пост в „кралския клуб“?

Бъдещето на Лука Модрич явно е все по-далеч от терена. След фиаското на Милан при загубата от Каляри на „Сан Сиро“ и отпадането от Шампионската лига, е все по-вероятно хърватският маестро да се сбогува с футбола и с любимата си Хърватия след Световното първенство, което започва на 11 юни.

Модрич ще навърши 41 години през септември

🚨 Luka Modrić is expected to RETIRE from football after the 2026 World Cup following a difficult season at AC Milan. 🇭🇷



Real Madrid are already planning for his return to the Bernabéu, with the club considering a role in José Mourinho’s coaching staff or a senior director… pic.twitter.com/kjfcJ8P94y — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) May 27, 2026

Лука няма за какво да бъде упрекван, понеже докато бе на терена (35 мача за „росонерите“, повечето от които като титуляр, с два гола и три асистенции), той помогна на Милан да остане в зоната на Шампионска лига до последния кръг в Серия А. Преди месец обаче халфът счупи скулата си срещу Ювентус и отсъствието му съсипа представянето на тима до такава степен, че в крайна сметка „червено-черните“ платиха за това с изпадането си в Лига Европа.

Модрич не само няма за какво да се упреква, но само за един сезон успя да спечели сърцата на феновете на Милан с абсолютната си отдаденост (както правеше в Реал Мадрид в продължение на 13 години), до степен да извади Милан от летаргията, в която бе изпаднал тимът.

Но на почти 41 години (има рожден ден на 9 септември), Лука вижда окончателното си сбогуване с футбола като по-вероятно, отколкото да протака, когато няма какво повече да доказва след безупречната си кариера.

Флорентино Перес, кандидат за президент на Реал Мадрид, вече му обеща, след почитта, отдадена на Модрич и Анчелоти в последния мач от лигата миналия сезон, че вратите на „кралския клуб“ ще останат отворени за него, като той може да се завърне в роля, която предпочита.

Този момент наближава и геният от Задар ще трябва да реши. Той винаги е бил привлечен от футбола във всичките му аспекти и със сигурност присъединяването към спортната структура на клуба би го направило щастлив. Модрич, високо уважавана фигура, където и да отиде, би могъл да бъде спортен директор, съветник или каквото и да е. Той знае много по въпроса, а феновете на Реал Мадрид го обожават.

