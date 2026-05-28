Модрич се завръща в Реал Мадрид, хърватинът получава пост в „кралския клуб“?

28 май 2026, 16:12 часа 668 прочитания 0 коментара
Бъдещето на Лука Модрич явно е все по-далеч от терена. След фиаското на Милан при загубата от Каляри на „Сан Сиро“ и отпадането от Шампионската лига, е все по-вероятно хърватският маестро да се сбогува с футбола и с любимата си Хърватия след Световното първенство, което започва на 11 юни.

Модрич ще навърши 41 години през септември

Лука няма за какво да бъде упрекван, понеже докато бе на терена (35 мача за „росонерите“, повечето от които като титуляр, с два гола и три асистенции), той помогна на Милан да остане в зоната на Шампионска лига до последния кръг в Серия А. Преди месец обаче халфът счупи скулата си срещу Ювентус и отсъствието му съсипа представянето на тима до такава степен, че в крайна сметка „червено-черните“ платиха за това с изпадането си в Лига Европа.

Модрич не само няма за какво да се упреква, но само за един сезон успя да спечели сърцата на феновете на Милан с абсолютната си отдаденост (както правеше в Реал Мадрид в продължение на 13 години), до степен да извади Милан от летаргията, в която бе изпаднал тимът.

Но на почти 41 години (има рожден ден на 9 септември), Лука вижда окончателното си сбогуване с футбола като по-вероятно, отколкото да протака, когато няма какво повече да доказва след безупречната си кариера.

Флорентино Перес

Флорентино Перес, кандидат за президент на Реал Мадрид, вече му обеща, след почитта, отдадена на Модрич и Анчелоти в последния мач от лигата миналия сезон, че вратите на „кралския клуб“ ще останат отворени за него, като той може да се завърне в роля, която предпочита.

Този момент наближава и геният от Задар ще трябва да реши. Той винаги е бил привлечен от футбола във всичките му аспекти и със сигурност присъединяването към спортната структура на клуба би го направило щастлив. Модрич, високо уважавана фигура, където и да отиде, би могъл да бъде спортен директор, съветник или каквото и да е. Той знае много по въпроса, а феновете на Реал Мадрид го обожават.

