BETVAM Padel Tour Plovdiv Platinum събра най-добрите в завързана битка за 2200 евро

Изминалият уикенд (22–24 май) превърна Пловдив в абсолютна столица на динамиката, прецизността и високия лайфстайл. Модерната закрита зала на Padel Club Zone One стана домакин на дългоочаквания BETVAM Padel Tour Plovdiv Platinum – най-ексклузивното събитие от падел календара за сезона. Точно както при един перфектно премислен спортен залог, на корта нямаше място за случайни движения, а всяко разиграване изискваше математическа точност.

Platinum ниво: Регламент за истински майстори

Турнирът се проведе на висококачествена изкуствена трева, а ограничението от допускане на само 8 двойки вдигна летвата на конкуренцията до краен предел. Форматът събра състезателите в две групи по четири отбора, гарантирайки на всяка мъжка двойка поне три изключително интензивни мача.

Схемата на игра бе проектирана така, че да подложи на изпитание нервите и издръжливостта на играчите:

Ранни етапи: Динамичен формат от 1 сет до 9 гейма (с тайбрек до 7 точки при резултат 8:8).

Полуфинали и финали: Тежка артилерия в 2 от 3 сета до 6 гейма, като евентуалният трети сет се решаваше чрез драматичен супер тайбрек до 10 точки.

Интересен детайл бе джентълменското съдийство – състезателите сами брояха точките си на корта, което за пореден път доказа, че паделът на това ниво е игра за хора с чест и висок спортен морал.

Общият награден фонд от 2200 евро и огромният брой точки за официалната ранглиста на BG Padel Tour бяха наградата за участниците в турнира.