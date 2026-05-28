Левски реши сериозен проблем на невралгичен пост – „сините“ обвързаха голям талант с нов договор

Вратарят Огнян Владимиров подписа нов тригодишен договор с Левски, съобщават шампионите. 18-годишният юноша на „сините“ дебютира в последния кръг на първенството срещу ЦСКА 1948 и е силно вероятно да бъде резерва на Светослав Вуцов през следващия сезон, тъй като Мартин Луков ще напусне като свободен агент в началото на месец юли.

„Вратарят на ПФК Левски Огнян Владимиров подписа нов договор с родния си клуб. Контрактът е за 3 години“, съобщават шампионите.

„Огнян Владимиров е роден на 24 януари 2008 година. Той подписа първия си професионален договор с клуба през юли 2024. Владимиров е част от отбора, който завоюва шампионската титла за сезон 2025/26. Записа дебют за представителния тим на „сините“ в последния кръг на изминалия шампионат срещу ЦСКА 1948 и успя да запази „суха“ мрежа", продължават от Левски.

„ПФК Левски пожелава на Огнян Владимиров здраве, щастие и много успехи под рамката на вратата с отбора на сърцето си“, завършват „сините“.

