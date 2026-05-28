Депутатите няма да излизат във ваканции по време на предизборни кампании

Народното събрание няма повече да прекъсва работата си по време на предизборна кампания за парламентарни избори. Това решиха депутатите с приети промени в правилника за организацията и дейността на парламента. С новите текстове отпада досегашната разпоредба, според която от началото на предизборната кампания до свикването на новоизбрания парламент не се провеждат редовни пленарни заседания и заседания на парламентарните комисии.

Депутатите приеха още, че извънредни заседания ще могат да бъдат свиквани по всяко време при наличие на извънредни обстоятелства, но не по-рано от 12 часа след насрочването им. До момента в правилника не съществуваше конкретен срок.

Промени има и в реда за определяне на дневния ред. В изключителни случаи председателят на Народното събрание вече ще може да предлага промени без предварителни консултации с парламентарните групи на председателски съвет.

Ограничават се и възможностите на парламентарните групи в първата сряда на месеца. Те вече няма да могат да настояват за включване на изслушвания в дневния ред, а ще имат право да предлагат единствено законопроекти и проекти за решения, които задължително да бъдат разглеждани в пленарната зала.

С приетите изменения се съкращава и времето за процедурни въпроси - от две на една минута.

Промени има и при изказванията на депутати, които изразяват позиция, различна от тази на парламентарната си група. Допускат се до три подобни изказвания, като времето за всяко от тях се намалява от три на една минута.

Съкращава се и времето за дуплика - от три на две минути.