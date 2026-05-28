Финалът на Wacken Metal Battle Bulgaria 2026 ще е в деня на Slayer

Финалът на WACKEN METAL BATTLE BULGARIA 2026 ще се проведе на 6 юни в столичния клуб "Мixtape 5". Във финалите на това издание ще видим MoGa, Enravota, Death Row, Bound To Bleed, Necromatter, Enezothe, а резерви са Carcerous, Polygon и Overhook. Специални гости на събитието ще са победителите от предишното издание и трети в света HELLBOUND. Със специален сет ще видим и най-популярният метъл DJ ERIC HUTCHENCE!

Международно жури в състав Israel Pelayio (WMB Mexico), Eric Hutchence (WMB Caucasus & West Asia) и Frank Nagel (WMB Bulgaria) извършиха предварителния подбор и излъчиха по пет финалисти и две резерви. Решението на организаторите от BGTSC да добавят в конкурсната програма шест групи и три резерви е равенство в точките и поредността в класацията на предварителната селекция. В случай, че финалист се откаже или отпадне до 4 юни, мястото ще бъде заето и от трите резерви.

В деня на събитието ще бъде представено четиричленно жури, което с помощта на публиката (пети глас) ще излъчи групата, която ще представи родната сцена на тазгодишните световни финали по време на мега-фестивала WACKEN OPEN AIR. Предстои ни специална и много емоционална вечер!

Билети ще се продават само на място при цена от 10 евро! Един билет – един глас!