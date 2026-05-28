Никълъс Кейдж променил името си, за да не бъде "клоунът братовчед" на фамилията

Никълъс Кейдж отдавна е име, което звучи като отделен жанр в киното — между култово, ексцентрично и напълно разпознаваемо. Но зад това сценично име стои история за семейство, идентичност и съзнателен отказ от тежестта на една от най-влиятелните фамилии в Холивуд.

Роден като Никълъс Ким Копола, актьорът е част от легендарното семейство Копола — син на покойния Огуст Копола и племенник на режисьора Франсис Форд Копола и актрисата Талия Шайр. В същото семейство са и имена като София Копола и Джейсън Шварцман. С такъв произход фамилията Копола носи едновременно престиж и огромни очаквания.

Още в началото на кариерата си той усеща как родовата слава влияе върху начина, по който хората го възприемат. По време на снимките на "Щури времена в Риджмънт Хай" вниманието към него често не е само заради актьорската му работа. Той си спомня как непознати му казвали шеговити реплики, свързани с филмите на чичо му, което го кара да се дистанцира от фамилията.

Носителят на "Оскар" е приел сценичното си име като свое официално име пред закона миналата година, каза той пред "Variety" в интервю, публикувано в сряда, 27 май. 62-годишният Кейдж, заяви, че предпочита да бъде патриарх на собственото си семейство, вместо "клоунът братовчед" на холивудската аристокрация.

"Аз съм Ник Кейдж. Промених си името законно миналата година", каза актьорът от "Spider-Noir" пред "Variety". "В живота съм Ник Кейдж и пред камерата съм Ник Кейдж. По-добре е да бъда патриарх на собственото си малко семейство, отколкото клоунът братовчед в периферията на чуждо, затова реших да се впусна в това и да бъда "Кейдж".

Кратко и запомнящо се

Кейдж е взел фамилията си от измисления герой на Marvel Comics — Люк Кейдж — и е казал, че семейството му също е обсъждало авангардния артист Джон Кейдж. Той е търсел и "кратко и запомнящо се" име, подобно на това на Джеймс Дийн.

Актьорът решил да запази името Никълъс, защото баща му го е кръстил така. Въпреки това, той разкрива, че не харесва френския правопис. "Винаги ме е дразнил, защото всички добавят "h", обясни Кейдж. "Не знам защо ми даде френския правопис! Но го направи."

Актьорът също каза, че не го интересува дали хората го наричат "Ник" или "Никълъс". "Аз съм и двете! Мисля, че хората ме познават и като двете", каза Кейдж пред "Variety", цитиран от "People".

