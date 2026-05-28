Българският национал, който ще играе в Първа Бундеслига: “Българският ми не е добър, искам да печелим“

Преди дни националният селекционер Александър Димитров обяви групата на България за приятелските мачове с Черна гора и Молдова, които ще се изиграят съответно на 1 и 5 юни. В списъка личи името на Лукас Петков, който от следващия сезон ще играе в елита на Германия – Бундеслигата. Неговият Елверсберг си спечели промоция, а той помогна с 13 гола и 7 асистенции. Петков говори пред медиите преди контролите на България.

Лукас Петков: “Искам да спечелим и двете контроли“

Ето какво каза Лукас Петков: “Моите очаквания за кампанията 2026/27 са да продължавам да вкарвам, да побеждаваме и да останем в елита. Това е много специален момент за моя клуб Елверсберг. Радвам се, че направихме местните хора щастливи. Малко съм изморен от празненствата, но вече съм насочен изцяло върху националния тим. Искам да спечелим и двете контроли, за да продължим тази успешна победна серия по пътя към Лигата на нациите на есен.

Лукас Петков е несменяем титуляр в Елверсберг

Опитвам се да помагам. Българският ми език все още не е на добро ниво. Въпреки това обаче говоря с момчетата на български на терена. Дали съм лидер на този отбор? Има и други момчета, които извън терена са по-комуникативни, шегуват се и се опитват да помагат“. Елверсберг завърши втори във Втора Бундеслига, като така си спечели директна промоция в Бундеслигата. Лукас Петков беше титуляр в 34 от 34 възможни мача, в които вкара 13 гола и даде 7 асистенции.

