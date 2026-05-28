Спорт:

Българският национал, който ще играе в Първа Бундеслига: “Българският ми не е добър, искам да печелим“

28 май 2026, 16:20 часа 667 прочитания 0 коментара
Снимка: GettyImages
Българският национал, който ще играе в Първа Бундеслига: “Българският ми не е добър, искам да печелим“

Преди дни националният селекционер Александър Димитров обяви групата на България за приятелските мачове с Черна гора и Молдова, които ще се изиграят съответно на 1 и 5 юни. В списъка личи името на Лукас Петков, който от следващия сезон ще играе в елита на Германия – Бундеслигата. Неговият Елверсберг си спечели промоция, а той помогна с 13 гола и 7 асистенции. Петков говори пред медиите преди контролите на България.

Лукас Петков: “Искам да спечелим и двете контроли“

Ето какво каза Лукас Петков: “Моите очаквания за кампанията 2026/27 са да продължавам да вкарвам, да побеждаваме и да останем в елита. Това е много специален момент за моя клуб Елверсберг. Радвам се, че направихме местните хора щастливи. Малко съм изморен от празненствата, но вече съм насочен изцяло върху националния тим. Искам да спечелим и двете контроли, за да продължим тази успешна победна серия по пътя към Лигата на нациите на есен.

Още: Александър Димитров го извика в националния, а той остана без клубен отбор

Лукас Петков

Лукас Петков е несменяем титуляр в Елверсберг

Опитвам се да помагам. Българският ми език все още не е на добро ниво. Въпреки това обаче говоря с момчетата на български на терена. Дали съм лидер на този отбор? Има и други момчета, които извън терена са по-комуникативни, шегуват се и се опитват да помагат“. Елверсберг завърши втори във Втора Бундеслига, като така си спечели директна промоция в Бундеслигата. Лукас Петков беше титуляр в 34 от 34 възможни мача, в които вкара 13 гола и даде 7 асистенции.

Още: Двама дебютанти ще трябва да заменят контузените Десподов, Груев и Кръстев в националния отбор на България

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Национален отбор по футбол Лукас Петков
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес