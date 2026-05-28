Скандал в Скопие: Обвиниха дясната ръка на Мицкоски, че обслужва Китай и Русия в ущърб на САЩ (ВИДЕО)

Вицепремиерът на Република Северна Македония Иван Стоилкович, най-близкият сътрудник на Мицкоски и вторият човек в правителството, открито призовава за стратегическо сътрудничество с Китай. След като години наред представляваше сръбските и руските интереси, Стоилкович сега стратегически атакува стратегическия партньор на Северна Македония – Съединените американски щати!", твърди говорителката на македонската опозиционна партия СДСМ Богданка Кузеска по време на пресконференция, предаде македонската медия "Либертас".

Припомняме, че Стоилкович е от сръбски произход и е един от проводниците на "Сръбски свят" и сръбско влияние като цяло в югозападната ни съседка.

Целта е блокиране на европейския път на Северна Македония

"Всичко, което правят – от организирането на митинг в подкрепа на Вучич в Куманово заедно с Мицкоски, през срещите с Милош Вучевич в Скопие, до пътуването до Китай заедно с делегацията на сестринската партия на ВМРО – СНС и Вучич, който получи висок орден лично от Си Дзинпин за заслугите си в блокирането на европейския път – има една цел: блокиране на европейския път на Македония", казва Кузеска.

По думите й след китайския кредит от един милиард евро, който Мицкоски взе чрез Орбан, парите са похарчени, и никой не знае точно за какво, а антиевропейската дейност на ВМРО и престъпната им група продължава.

"Освен редакторът на медиите на Орбан - Латас, друг сътрудник на сръбските служби и първи човек за антиевропейската пропаганда на Мицкоски, Стоилкович сега публично атакува стратегическите интереси на Македония. Това е съзнателна политика на Мицкоски и неговата престъпна групировка - да държат Македония далеч от ЕС и по-близо до авторитарни сили и източни влияния", смятат от СДСМ.

"Европа сега!"

Кузеска изтъква, че гражданите заслужават европейско бъдеще, а не да бъдат заложници на чужди интереси и грабеж.

"Реформите сега. Сега малцинствата в конституцията. Европа сега", казва Кузеска.

Припомняме, че вписването на българите в македонската конституция е част от условията в европейската преговорна рамка, но правителството на Мицкоски го изтъква като двустранен въпрос с България и протака вече 4 години.