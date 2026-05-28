Шок! Световният №1 Яник Синер отпадна от Ролан Гарос още във втория рунд: контузия го извади от строя (ВИДЕО)

В света на тениса се случи нещо, което никой не беше очаквал. На централния корт във Франция, във втория рунд на Ролан Гарос световният номер 1 Яник Синер отпадна, след като беше смятан за категоричният фаворит. Италианецът беше в страхотна форма преди началото на турнира, като спечели Мастърс-а в Рим и стана едва вторият тенисист в историята, печелил "Златния Мастърс". Сега той загуби с 6:3, 6:2, 5:7, 1:6, 1:6 от аржентинеца Хуан Мануел Черундоло и отпадна то Роалн Гарос едва във втория кръг.

Яник Синер поведе обещаващо

Яник Синер поведе много обещаващо още в първите сетове. Италианецът показа доминация на корта, като поведе с 2:0 при сетовете, като спечели първия с 6:3, а втория - с 6:2 гейма. Въпреки че Хуан Мануел Черундоло е специалист на клей, като спечели ATP титла на червени кортове в Кордоба и игра финал на същото ниво в Гщаад през миналия сезон, Синер не отстъпи в нито един момент и нищо не предполагаше какво ще се случи след това.

👀 Atención a lo que dijo Jim Courier sobre el tiempo médico de Jannik Sinner:



🗣 "Claramente son calambres... se están haciendo excepciones a las reglas para los mejores jugadores".



🤔 ¿Qué opinan?pic.twitter.com/BkvJWD5ndn — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) May 28, 2026

Физическото състояние на Синер се влоши и всичко тръгна надолу

В третия сет той водеше с 5:1 гейма, но тогава е случи нещо, което му помрачи пътя към Кариерния голям шлем. Още в средата на третия гейм се забелязаха затруднения в движението на Синер, който вече не приличаше на себе си. Черундоло се възползва и с 15 поредни точки се върна в мача. При резултат 5:4, все още в негова полза, Синер поиска медицински таймаут. След това той се върна на корта, като беше покрил изискванията да продължи. Но явно все още с проблеми, той не успя да поддържа нужното темпо. В крайна сметка Хуан Мануел Черундоло обърна мача и отстрани Яник Синер още във втория рунд на Ролан Гарос.

