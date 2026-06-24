Гълъб Донев с обещание: Минималната работна заплата няма да бъде замразена (ВИДЕО)

"Тиражира се, че правителството замразява минималната работна заплата за три години. Това е напълно невярно", заяви вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев по време на брифинг в министерството във връзка с бюджета. Според него спекулациите в това отношение не вършат работа. Той обаче увери, че ще бъдат облекчени разходите за заплати в това число - на изборни длъжности, които се преизчисляват или индексират на базата на ръста на средната работна заплата, или чрез колективен трудов договор, за да се спестят допълнителни средства в размер на 564 млн. евро за 2026 г.

Какъв е планът за минималната работна заплата?

"Първо няма как да замразим минималната работна заплата за 2026 г., тъй като тя вече е определена съгласно правилото, т.е. 50% от средната за страната. Второ решение - за 2027 г. няма и предстои съвместна работа между Министерство на финансите, Министерство на труда и социалната политика и социалните партньори за разработване на механизъм, по който да бъде определен нов размер на минималната работна заплата за 2027 г", заяви още Донев.

Двете ведомства и социалните партньори са си един разумен срок, в който съвместно да разработят този механизъм. ОЩЕ: Край с привилегиите за държавните служители: Ще плащат осигуровки, както всички останали (ВИДЕО)