1 млрд. евро от ЕС: Радев го даде за пример, че България не е в изолация (ВИДЕО)

"Докато някои внушаваха, че сме в изолация, правителството и мнозинството в Народното събрание работиха неуморно, за да наваксат проспаните години на безхаберие и политическа немощ. През миналата седмица България получи 1 милиард евро по Плана за възстановяване и устойчивост: средства за важни проекти – от детски градини и саниране, през метрото и медицинските хеликоптери, до батерии за съхраняване на енергия". Така в началото на днешното правителствено заседание (5 август) премиерът Румен Радев се аргументира, че страната ни не е изолирана в рамките на Европейския съюз.

"Също мога да кажа, че в изминалите седмици правителството успя да предоговори и някои ангажименти по петото плащане – реформата във ВиК, отпадна въвеждането на такса „водомер“, работи се усилено за спасяване на средствата по Плана за справедлив преход за Стара Загора, Кюстендил и Перник (за въглищните централи - бел. ред.)", добави той.

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"Ние не лъжем нашите европейски партньори и не даваме празни обещания, а търсим варианти за стойностни реформи и проекти при защита на българския интерес. Искам да поздравя министрите, че и в това предоговаряне те успяха да го направят. И докато някои ни атакуват от плажовете, ние ще продължим със същото темпо. И съм убеден, че ще получим голяма част от следващото плащане", смята Румен Радев.

Снимка: Министерски съвет

Радев благодари на МВР за разбиването на една от най-големите лаборатории за фентанил у нас

Той благодари и на МВР за разбиването на лабораторията за „най-смъртоносния наркотик – фентанила“. Защото „борбата с производството и разпространението на наркотици е ключов приоритет на нашето правителство“, добави премиерът.

Той вярва, че МВР и останалите институции ще работят „още по-решително“, за „да имат нашите деца и страната ни бъдеще“.

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Премиерът оцени придобитата сграда на Института по история на българската емиграция в Северна Америка

Радев се похвали и с това, че през изминалата седмица България придоби сградата и документите на Института по история на българската емиграция в Северна Америка „Илия Тодоров Гаджев“ в Гоце Делчев.

"Нещо не по-малко важно – след 15 години умуване България придоби Института по история на българската емиграция в Северна Америка. Ние не просто придобихме едни безценни архиви. Ние отстояхме едно безценно свидетелство за борбите на македонските българи за свобода и национално единение, за българското етническо самосъзнание, език и култура на македонската емиграция в САЩ и Канада от началото на 20. век. Българското правителство ще продължи да отстоява историческата истина, паметта и честта на предците ни и занапред", заяви Румен Радев.

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