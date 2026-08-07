Кабинетът "Радев":

Само евро: Окончателният край на лева идва от утре

07 август 2026, 6:50 часа 1530 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Само евро: Окончателният край на лева идва от утре

Окончателният край на българския лев ще дойде съвсем скоро - на 8 август, събота. Тогава вече търговците в България няма да са длъжни да обозначават цените на стоките и услуги в евро и в левове - ще могат да ги представят само в евро. Левът ще изчезне, а на етикетите, табелите и в касовите бележки ще се изписват единствено стойности в евро, напомня Evroto.bg.

Няма пречка обаче, ако търговец прецени, че така ще спечели доверието на клиентите си, да продължи да изписва и левовата равностойност на своите стоки и услуги.

По закон, изписването на цените в двете валути стана задължително от лятото на миналата година, за да може хората да свикнат с еврото, а също и да следят по-лесно има ли поскъпване и дали търговците закръгляват правилно цените в евро. Срокът за адаптиране беше предвиден в приетия миналата година Закон за въвеждане на еврото, който влезе в сила на 8 август 2025 година.

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Законът за въвеждане на еврото не предвижда някакъв преходен период след 8 август 2026 г. за вече отпечатани менюта, ценоразписи, каталози, брошури и др., в които цените са обозначени в двете валути. Тези материали може да продължат да се използват - стига ясно да показват, че цената в евро е актуалната платима цена, а левовата стойност е само за сведение на купувача, уточнява в. "Сега".

Освен това - да обменяме левове в евро все още можем, но най-добре да го направим в БНБ. Там това може да бъде направено безплатно и без краен срок. В търговските банки и пощенските клонове може да обменяме левове в евро до 31 декември 2026 г., като за по-големи суми в брой (над 30 000 лева) се изисква предварителна заявка.

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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