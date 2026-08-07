Обезщетения по Revolut очаквайте вече от НОИ

От 1 август 2026 г. е разширен кръгът от лични платежни сметки, по които Националният осигурителен институт (НОИ) може да превежда парични обезщетения и гарантирани вземания. След тази дата сметката може да бъде водена и от доставчик на платежни услуги, установен в друга държава от Европейското икономическо пространство (ЕИП), включително и по Revolut. Това съобщиха от пресцентъра на НОИ днес, 7 август.

Какво е нужно?

Условието е сметката да е достъпна за преводи съгласно чл. 3 от Регламент (ЕС) № 260/2012, който урежда кредитните преводи и директните дебити в евро в рамките на SEPA (Единната зона за плащания в евро).

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Какво се променя?

Промяната е въведена със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2026 г., с който са направени промени в Кодекса за социално осигуряване и Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя. Досега обезщетенията и гарантираните вземания от НОИ се получаваха по лична платежна сметка, водена от доставчик на платежни услуги, лицензиран от Българската народна банка, или от клон на такъв доставчик, извършващ дейност на територията на България, казват от осигурителния институт.

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Лични платежни сметки, водени от доставчици на платежни услуги, установени в други държави извън ЕИП (напр. Швейцария, Обединеното кралство, Сърбия, Черна гора, Албания, Северна Македония и т.н.), не попадат в обхвата на промените.

Промяната е възможност, а не задължение, добавят от НОИ. Хората, които вече получават обезщетенията или гарантираните си вземания по българска банкова сметка, не трябва да предприемат никакви действия.

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