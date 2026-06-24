Край с привилегиите за държавните служители: Ще плащат осигуровки, както всички останали (ВИДЕО)

Предвиждаме държавните служители да започнат да плащат личните осигурителни вноски. Това каза вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев по време на брифинг в Миистерство на финанссите. Той поясни, че това ще се случи поетапно: от 1 август 2026 съотношение 80 към 20, - 80 за осигурителя, 20% за осигуреното лице, а следващият етап от 1 януари 2027 г. съотношението ще бъде изравнено като всики останали работници и служители, т.е. 60% от осигурителя, и 40% от осигуреното лице.

"Допълнително се предвижда разработването на подобен механизъм от 2027 г. за поемане на личните осигурителни вноски", каза още министърът.

Край на високите заплати в бордовете

Гълъб Донев поясн,и че се предвижда и граничаване на заплатите на директорите и бордовете в предприятията с над 50% държавно участие.

"Те ще бъдат ограничени до размера на заплатата на пезидета в Република България", каза Донев.

Приоритетите на правителството: Ето за какво ще има допълнителни разходи

"Колкото и важно да е днес да затегнем коланите - правителството планира допълнителни разходи за здравеопазване, образование, култура. Ще продължи реализацията на инвестиционната програма на общините", добави още Донев. ОЩЕ: "България заслужава подобна реформа": ГЕРБ възприе идея на "Синя България" за бюджетна котва в Конституцията