Ким Чен Ун направил 22 милиарда долара от войната на Путин в Украйна

Доходите на севернокорейския диктатор Ким Чен Ун са отбелязали рязък ръст след началото на руската война срещу Украйна. Според Bloomberg Economics в периода между 2022 и 2025 г. той е получил 22 милиарда долара в чужда валута, заобикаляйки международните санкции. „Северна Корея е в по-силна позиция, отколкото някога през последните 35 години“, казва Андрей Ланков, директор на консултантската фирма Korea Risk Group. Според него приходите от продажбата на оръжие на Русия са като „печалба от лотарията“, докато подновената подкрепа от китайския президент Си Дзинпин е равносилна на надеждна „пенсия“.

Според Bloomberg значителна част от приходите остава извън Северна Корея, тъй като Ким Чен Ун е блокиран от международната банкова система, а някои плащания се извършват под формата на трансфери на стоки и технологии.

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Сътрудничеството между Северна Корея и Русия

Когато Владимир Путин започна инвазията си в Украйна през февруари 2022 г., той предостави на Ким Чен Ун неочаквана възможност. Москва се обърна към Пхенян с молба за доставки на артилерия от съветската епоха.

Вътрешните запаси на Северна Корея се превърнаха в ценен ресурс, който Ким успя да превърне в парични средства, продоволствена помощ и съвременна военна технология.

Според оценки на украинското разузнаване до края на 2025 г. Северна Корея е доставяла до 50% от нуждите на Русия от 122-милиметрови и 152-милиметрови боеприпаси.

⚡️ Kim Jong Un earned up to $22 billion by circumventing sanctions over four years



According to Bloomberg, North Korea’s foreign revenues from 2022 to 2025 were nearly four times higher than during the previous four-year period. The main source was arms supplies to Russia, which… pic.twitter.com/odVKPAP5ou — NEXTA (@nexta_tv) August 7, 2026

Ким Чен Ун също така изпрати между 16 000 и 22 000 военнослужещи в Русия в замяна на около 2000 долара на месец на човек. Тази помощ от страна на Пхенян продължава в ущърб на Киев: Ким Чен Ун праща арсенал срещу Киев - ракети, срещу които Украйна няма защита.

„Военното сътрудничество между Северна Корея и Русия вече не е просто дипломатически или свързан със сигурността въпрос“, отбелязва южнокорейският депутат от опозицията Кан Десик.

Банката на Корея прогнозира, че икономиката на съседната страна бележи растеж от 3,5% през 2025 г. Това е третата поредна година на икономически растеж, въпреки че темпът е малко по-нисък в сравнение с 2024 г., когато Северна Корея отбеляза най-добрите си резултати откакто бяха затегнати санкциите.

Освен това Китай също смекчи позицията си спрямо Северна Корея поради задълбочаващите се връзки с Москва. На военен парад в Пекин през септември миналата година Ким Чен Ун застана редом със Си Дзинпин и Путин, демонстрирайки приятелството между ядрените сили.

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Ядрените възможности на Северна Корея

Bloomberg отбелязва, че Ким Чен Ун е насочил притока на капитали към бързо разширяване на ядрените възможности на страната. През последните две години Пхенян представи два разрушителя с водоизместимост от 5000 метрични тона - най-големите военни кораби в историята на Северна Корея.

Поне един от тези кораби е въоръжен с руската система за противовъздушна отбрана „Панцир“, която струва около 20 милиона долара.

Северна Корея също така е усъвършенствала конструкцията на своите балистични ракети и е разработила свои собствени варианти. Това отваря възможност за Ким Чен Ун да намери друг източник на приходи - купувачи на оръжие извън Русия.

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