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Еврото вече цяла седмица стои над психологическа граница спрямо долара

07 август 2026, 10:08 часа 867 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Еврото вече цяла седмица стои над психологическа граница спрямо долара

След като на 30 юли курсът на еврото се качи над границата от 1,15 спрямо щатския долар, а на 5 август отбеляза рекордни стойности за последния един месец (1,1556) към американската валута, единната европейска валута продължава да се движи над тази психологическа граница вече седми пореден ден. Макар и с леко понижение в курса спрямо долара днес, 7 август, равнището остава не толкова далеч до най-високото за последните 30 дни.

Котировките

Единната европейска валута се продава днес, 7 август, за 1,1522 долара, показват данни на междубанковата търговия във Франкфурт. Това е само с 0,03% под последното отчетено ниво в четвъртък.

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Европейската централна банка определи на 6 август (последния ден с налични данни) референтен курс на еврото от 1,1542 щатски долара спрямо 1,1554 на 5 август.

Снимка: iStock

В последния месец

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През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 27 юли, когато слезе на ниво 1,1371 спрямо долара.

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 5 август - 1,1556 спрямо долара.

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В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 24 юни 2026 г. - 1,133.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 28 януари 2026 г. - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,2065 спрямо щатския долар.

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Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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