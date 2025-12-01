Хампарцумян: Бюджет 2026 е повреден отвъд ремонт, трябва да бъде преработен от нулата

Недоволството към Бюджет 2026 е бизнесориентирано, в момента виждаме спор между едни десни партии. Това заяви в „Лице в лице“ по bTV общинският съветник и председател на гражданско сдружение „Солидарна България“ Ваня Григорова.

Финансистът Левон Хампарцумян призова да се излезе от рамката „ляво–дясно“, защото „в България всичко е разместено“. „Т.нар. леви са едни от най-тежките капиталисти, а в дясно има функционери, които цял живот са разпределяли пари“, каза той и описа системата като „клептокрация – структура, която търси източници на допълнителни пари през бюджета“, каза той.

Финансистът определи бюджета като документ, „повреден отвъд ремонт“, който трябва да бъде изтеглен и преработен от нулата. Причината – неефективни разходи, неравномерно увеличени заплати и съмнителни капиталови решения, включително през Българската банка за развитие. Банкерът е категоричен, че Бюджет 2026 трябва да се изтегли и преработи.

От Асоциацията на индустриалния капитал формулираха четири ключови искания: отпадане на увеличението на осигуровките, отпадане на по-високия данък върху дивидентите, отказ от задължителното СУПТО, по-малко увеличение на максималния осигурителен доход. Според Григорова част от исканията защитават именно механизми за укриване на осигуровки.

„Трябва да бъдат върнати 5-те процента, които отиват в частните пенсионни фондове. АИКБ обаче са против това. Нелепо е МОД да не се увеличава, защото много добре знаят, че през максималния доход се укриват вноски. Не трябва да взимаме 6 млрд. лв. за въоръжаване. Това е слонът в стаята, който никой не иска да види, а това тежи на българските граждани, които ще връщат тези заеми“, посочи тя.

Григорова даде и пример с медицинските заплати. „Минималните нива са записани, но няма яснота за възнагражденията на лекари със специалност, началници на отделения. В болници в София началници взимат 2200–2400 лв., а частни шефове – по 200 хил. лв.“, каза тя.

И двамата анализатори се обединиха около мнението, че ключът не е в конкретните числа, а в „ефективността на публичните разходи“. Хампарцумян даде пример с магистрала „Хемус“ между София–Варна: „50 години и не можем да построим 400 км път. Ако бяхме дали на чужди компании, щяхме да я имаме от 20 години.“