Лайфстайл:

Хампарцумян: Бюджет 2026 е повреден отвъд ремонт, трябва да бъде преработен от нулата

01 декември 2025, 18:42 часа 505 прочитания 0 коментара
Хампарцумян: Бюджет 2026 е повреден отвъд ремонт, трябва да бъде преработен от нулата

Недоволството към Бюджет 2026 е бизнесориентирано, в момента виждаме спор между едни десни партии. Това заяви в „Лице в лице“ по bTV общинският съветник и председател на гражданско сдружение „Солидарна България“ Ваня Григорова.

Финансистът Левон Хампарцумян призова да се излезе от рамката „ляво–дясно“, защото „в България всичко е разместено“. „Т.нар. леви са едни от най-тежките капиталисти, а в дясно има функционери, които цял живот са разпределяли пари“, каза той и описа системата като „клептокрация – структура, която търси източници на допълнителни пари през бюджета“, каза той.

Още: Хиляди на протест срещу бюджета и властта (ВИДЕО НА ЖИВО)

Финансистът определи бюджета като документ, „повреден отвъд ремонт“, който трябва да бъде изтеглен и преработен от нулата. Причината – неефективни разходи, неравномерно увеличени заплати и съмнителни капиталови решения, включително през Българската банка за развитие. Банкерът е категоричен, че Бюджет 2026 трябва да се изтегли и преработи.

От Асоциацията на индустриалния капитал формулираха четири ключови искания: отпадане на увеличението на осигуровките, отпадане на по-високия данък върху дивидентите, отказ от задължителното СУПТО, по-малко увеличение на максималния осигурителен доход. Според Григорова част от исканията защитават именно механизми за укриване на осигуровки.

Още: Държавата "за хората" се готви да взима почти 50% от всеки: Изчисления на работодател

„Трябва да бъдат върнати 5-те процента, които отиват в частните пенсионни фондове. АИКБ обаче са против това. Нелепо е МОД да не се увеличава, защото много добре знаят, че през максималния доход се укриват вноски. Не трябва да взимаме 6 млрд. лв. за въоръжаване. Това е слонът в стаята, който никой не иска да види, а това тежи на българските граждани, които ще връщат тези заеми“, посочи тя.

Григорова даде и пример с медицинските заплати. „Минималните нива са записани, но няма яснота за възнагражденията на лекари със специалност, началници на отделения. В болници в София началници взимат 2200–2400 лв., а частни шефове – по 200 хил. лв.“, каза тя.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: "Няколко години купон, а след това - криза": Хампарцумян за бюджета, пътя на парите и дирижирания преход (ВИДЕО)

И двамата анализатори се обединиха около мнението, че ключът не е в конкретните числа, а в „ефективността на публичните разходи“. Хампарцумян даде пример с магистрала „Хемус“ между София–Варна: „50 години и не можем да построим 400 км път. Ако бяхме дали на чужди компании, щяхме да я имаме от 20 години.“

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Левон Хампарцумян Ваня Григорова Бюджет 2026 протест бюджет 2026
Още от Финанси
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес