Карлос Насар: Не смятам, че Делян Пеевски трябва да присъства във федерацията

Олимпийският, световен и европейски шампион Карлос Насар даде обширна пресконференция пред журналисти. Звездата в световните щанги заяви, че не трябва "да се случва такова нещо като с г-н Пеевски и неговото присъствие във федерацията". Според тежкоатлета не трябва да има никаква политическа намеса в централата. Насар коментира още трудностите пред родните състезатели и тежките условия, в които се готвят.

Насар: Не трябва да се случва такова нещо като с г-н Пеевски и неговото присъствие във федерацията

"Стефан Ботев какви пари е донсъл на федерацията? Не знам как би фалирала без него. Ще се погрижим да не фалира. Много вероятно е да не фалира без него. Асен Златев също е уважаван човек и има значение с каква цел правиш нещо. Неговата кауза е да носи още много шампиони на България. Не смятам, че трябва да се случва такова нещо като с г-н Пеевски и неговото присъствие във федерацията, аз не мисля, че трябва да има никаква политическа намеса", заяви Насар.

"Аз мога да помогна със спонсори за нашата федерация. Доскоро изобщо нямаше федерация даже. А като успехи, те са доста високи, а може да са и още по-високи. Просто има грешка във федерацията, тя очевидно не работи както трябва. Когато федерацията заработи, те проблемите не са толкова трудни за изчистване. ММС е възпрепятствано да помага, защото не са сигурни как ще бъдат разпределни средствата. Трябва да имаш очи да отидеш при министъра и да му поискаш финансова помощ", смята той.

"Аз съм гласът на всички щангисти. Нашите щангисти постоянно правят компромиси с надеждата нещата да се оправят. Аз съм тренирал с щангистите ни от деца, те имат семейства, а правят компромис само защото обичат щангите. В нашия спорт се крие доста труд и болка. Хаби се здраве, нерви и средства, а ако не тренираш правилно, се осакатяваш от спорта. Аз имам скъсан ахилес и тогава федерацията не ми вдигаше телефона. А контузиите се случват при неправилни тренировки, за които момчетата не са виновни, понеже нямат добри условия", каза още звездата в световните щанги.

