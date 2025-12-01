Спорт:

Карлос Насар: Не смятам, че Делян Пеевски трябва да присъства във федерацията

01 декември 2025, 16:44 часа 1420 прочитания 0 коментара
Карлос Насар: Не смятам, че Делян Пеевски трябва да присъства във федерацията

Олимпийският, световен и европейски шампион Карлос Насар даде обширна пресконференция пред журналисти. Звездата в световните щанги заяви, че не трябва "да се случва такова нещо като с г-н Пеевски и неговото присъствие във федерацията". Според тежкоатлета не трябва да има никаква политическа намеса в централата. Насар коментира още трудностите пред родните състезатели и тежките условия, в които се готвят.

Насар: Не трябва да се случва такова нещо като с г-н Пеевски и неговото присъствие във федерацията

"Стефан Ботев какви пари е донсъл на федерацията? Не знам как би фалирала без него. Ще се погрижим да не фалира. Много вероятно е да не фалира без него. Асен Златев също е уважаван човек и има значение с каква цел правиш нещо. Неговата кауза е да носи още много шампиони на България. Не смятам, че трябва да се случва такова нещо като с г-н Пеевски и неговото присъствие във федерацията, аз не мисля, че трябва да има никаква политическа намеса", заяви Насар.

ОЩЕ: Карлос Насар със силни думи за Любо Пенев: Обичаме го и сме зад него! (ВИДЕО)

Карлос Насар

"Аз мога да помогна със спонсори за нашата федерация. Доскоро изобщо нямаше федерация даже. А като успехи, те са доста високи, а може да са и още по-високи. Просто има грешка във федерацията, тя очевидно не работи както трябва. Когато федерацията заработи, те проблемите не са толкова трудни за изчистване. ММС е възпрепятствано да помага, защото не са сигурни как ще бъдат разпределни средствата. Трябва да имаш очи да отидеш при министъра и да му поискаш финансова помощ", смята той.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

"Аз съм гласът на всички щангисти. Нашите щангисти постоянно правят компромиси с надеждата нещата да се оправят. Аз съм тренирал с щангистите ни от деца, те имат семейства, а правят компромис само защото обичат щангите. В нашия спорт се крие доста труд и болка. Хаби се здраве, нерви и средства, а ако не тренираш правилно, се осакатяваш от спорта. Аз имам скъсан ахилес и тогава федерацията не ми вдигаше телефона. А контузиите се случват при неправилни тренировки, за които момчетата не са виновни, понеже нямат добри условия", каза още звездата в световните щанги.

ОЩЕ: Карлос Насар официално отказа многомилионните оферти и подписа договор с БФВТ

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Делян Пеевски вдигане на тежести Карлос Насар
Още от Още спорт
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес