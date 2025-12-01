Любопитно:

01 декември 2025, 18:40 часа 899 прочитания 1 коментар
Протест срещу бюджет 2026: В Пловдив скандират "Оставка" (ВИДЕО)

Огромно множество се събра на площад "Съединение" в Пловдив, за да протестира срещу Бюджет 2026, но и срещу Делян Пеевски - голямото "Д". Недоволните граждани скандират "Оставка", а към момента протпестиращи споделят недоволството си на микрофона пред събралите се хора. Протестиращите носеха български знамена, както и табели със задраскано голямо "Д". "Нещото, което искам да ви помоля и да ви приканя - нещото, за което сме се събрали тук - бюджетът. Всички знаем, че не е само бюджетът - Голямото "Д", което е навсякъде - покажете го", каза един от говорителите. И обясни, че на протеста има хора, симпатизиращи на много партии, но само заедно те могат да се преборят с Пеевски.

Протестът започна в 18.15 часа, като е предвидено шествие по Главната улица. ОЩЕ: Хиляди на протест срещу бюджета и властта (ВИДЕО НА ЖИВО)

 

Протестът и бюджета

Междувременно протести се провеждат и в София и други големи градове на страната. Този в столицата е под мотото "Няма да позволим да ни ограбят!".

Това е вторият голям протест срещу бюджета след като първият протест срещу финансите на държавата събра хиляди хора пред парламента и принуди управляващите да отложат бюджетната процедура.

Настояването на опозицията, а и на протестиращите, е бюджетът да бъде оттеглен, въпреки че бюджетите на ДОО и на НЗОК за следващата година вече минаха на второ четене през комисия, а големият бюджет на първо четене през пленарна зала. ОЩЕ: Портрет на протестиращия човек

