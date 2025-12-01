"Който не скача - е прасе": Из лозунгите на протеста в София (ВИДЕО)

Под призива "Който не скача е прасе" хиляди протестиращи в София направиха своеобразна физзарядка на протеста срещу бюджет 2026 година. Под този призив те подскачаха в триъгълника на властта и около фигурата на прасето, която беше поставена пред сградата на бившия Партиен дом, където сега се помещава сградата на Народното събрание именно в знак на протест срещу финансите на държавата за следващата година и мястото стана нещо като сборен пункт на протестиращите, които се организират в социалните мрежи "При прасето".

Преди това гражданите скандираха "Мафията, вън". На протеста се чуваха и призиви за "Оставка", насочени към изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов и ВСС.

Из лозунгите на протеста

Правят впечатление многобройните и разнообразни плакати на протеста. Освен очакваните задраскано "Д", заради държвата на главно "Д", която санкционирания от САЩ и Великобритания лидер на "ДПС - Ново начало" обеща, се забелязват и нови послания.

"Няма да позволим да ни излъжат! STOP", "Никой не ни плаща, мразим ви безплатно!", "Грухтенето не е политика", "Мършляци, вън", както и "Теменужките на топло за зимата" с колаж на финансовия министър Теменужка Петкова като затворник и други.

Има и лозунги против Софтуера за управление на продажбите в търговски обект (СУПТО).

Протестиращите носят още и български трибагреници, както и знамена на Европейския съюз.

Междувременно в района има засилено полицейско присъствие и булевардите "Дондуков" и "Цар Освободител" са блокирани за движение.