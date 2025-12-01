Бюджетният дефицит е на ръба от 3%: Актуални данни

Бюджетният дефицит на България по консолидираната фискална програма (КФП) към октомври 2025 г. е в размер на 6 590,5 млн. лв., което е 2,98 % от прогнозния БВП. Той се формира от дефицит по националния бюджет в размер на 4 474,6 млн. лв. и дефицит по европейските средства в размер на 2 115,9 млн. лева. Това съобщиха от Министерството на финансите (МФ).

От МФ очакват до края на годината да постъпи трети транш по второто плащане по Механизма за възстановяване и устойчивост в размер на близо 3,2 млрд.. лв., което ще компенсира посочения дефицит по сметките за средства от ЕС (в размер на над 2,1 млрд. лв.), респективно текущо ще подобри салдото по КФП.

Основни параметри по КФП към октомври 2025 г.

„Приходите, помощите и даренията по КФП към октомври 2025 г. са в размер на 66 782,3 млн. лв. или 74,0 % от годишните разчети. Постъпленията нарастват с 14,9 % (8 649,8 млн. лв.) спрямо отчетените към октомври 2024 година. Сравнени със същия период на 2024 г. данъчноосигурителните приходи нарастват номинално с 15,5 % (7 344,7 млн. лв.), неданъчните приходи нарастват с 19,7 % (1 631,7 млн. лв.), а постъпленията в частта на помощите и даренията са по-малко с 326,6 млн. лева.

Данъчните постъпления (вкл. приходите от осигурителни вноски) са в размер на 54 599,1млн. лв., което представлява 77,1 % от разчетените за годината. Постъпленията от данъци и осигурителни вноски формират 81,8 % от общите постъпления по КФП за периода.

Неданъчните приходи са в размер на 9 924,0 млн. лв., което представлява 82,8 % от годишните разчети. Тези приходи се формират основно от приходи от държавни, общински и съдебни такси, приходи и доходи от собственост, приходи от концесии, приходи от продажба на квоти за емисии на парникови газове и други.

Приходите от помощи и дарения са в размер на 2 259,2 млн. лева.

Разходите по КФП (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към октомври 2025 г. възлизат на 73 372,7 млн. лв., което е 75,9 % от годишните разчети. За сравнение, разходите по КФП към месец октомври на 2024 г. бяха в размер на 62 097,3 млн. лв., като следва да бъде взето предвид, че през месец февруари 2024 г. има отчетена трансакция по възстановяване на разходи от сметка за чужди средства на Министерството на регионалното развитие и благоустройството обратно към бюджета на министерството в размер на 1 200,0 млн. лв. При елиминирането на тази трансакция, с оглед съпоставимост, разходите към края на октомври 2025 г. нарастват с 10 075,4 млн. лв. (15,9 %). Нарастване на разходите има основно в частта на социалните плащания, вкл. разходите за пенсии, както и при капиталовите разходи, разходите за персонал и други.

Нелихвените разходи са в размер на 70 393,9 млн. лв., което представлява 76,0 % от годишния разчет и ръст (на съпоставима база) от 9 274,0 млн. лв. (15,2 %) спрямо отчетените към октомври 2024 г. Текущите нелихвени разходи са в размер на 62 719,1 млн. лв. Капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 7 623,8 млн. лв. Предоставените текущи и капиталови трансфери за чужбина са в размер на 51,0 млн. лв. Лихвените плащания са в размер на 1 356,6 млн. лв. (83,6 % от планираните за годината и ръст от 439,9 млн. лв. спрямо същия период на 2024 г., което се дължи на календара по обслужването на държавния дълг).

Размерът на фискалния резерв към 31.10.2025 г. е 19 827,5 млн. лв., в т. ч. 15 141,8 млн. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 4 685,7 млн. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.