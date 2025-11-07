Икономист: "Средносрочно залагаме много големи бомби за начина на живот"

Адриан Николов - старши икономист в Института за пазарна икономика (ИПИ) - не е оптимист за бюджет 2026, както и мнозинството от анализаторите. Поведението на самите му автори е доста показателно, каза той в Студио Actualno - ключовите икономисти и финансисти от управляващата коалиция го представят "леко със срам". Най-големите проблеми, по думите му, са липсата на реформа на разходната част, че автоматично се увеличават заплатите в доста сектори, има пълен отказ от намаляване на разходи, реформите, "ако може така да ги наречем", са насочени към събиране на повече средства от бизнеса и работещите, а не към някакви ограничения в разходната сфера.

"Най-големият проблем – начинът, по който той (бюджетът, бел. ред.) се отнася към работещите", посочи икономистът и цитира вдигането на вноските за пенсия и рязкото покачване на прага на максималния осигурителен доход.

Размерът на "сивата икономика" не мърда от 2020 г. насам

Оценка на АИКБ от 2020 г. показва, че оттогава размерът на сивата икономика "не мърда" от 21-22%, каза Николов във връзка с двойното повишаване на данък "дивидент" от 5 на 10%. "Най-вероятно ще видим едно сериозно увеличение на сивите практики, което ще намали и потенциалния ефект от приходите в бюджета", прогнозира той.

"Средносрочно залагаме много големи бомби за начина на живот, за начина, по който функционира държавата, и включително за данъчния си модел", добави той. "Нещо, което може да се случи, е под натиска на растящите разходи да трябва да се промени данъчният модел, което би довело до по-голям натиск върху работещите и би изтласкало много бизнеси извън страната. Много лошият сценарий е гръцкият, румънският сценарий".

