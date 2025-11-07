Войната в Украйна:

07 ноември 2025, 14:07 часа 486 прочитания 0 коментара
Икономист: "Средносрочно залагаме много големи бомби за начина на живот"

Адриан Николов - старши икономист в Института за пазарна икономика (ИПИ) - не е оптимист за бюджет 2026, както и мнозинството от анализаторите. Поведението на самите му автори е доста показателно, каза той в Студио Actualno - ключовите икономисти и финансисти от управляващата коалиция го представят "леко със срам". Най-големите проблеми, по думите му, са липсата на реформа на разходната част, че автоматично се увеличават заплатите в доста сектори, има пълен отказ от намаляване на разходи, реформите, "ако може така да ги наречем", са насочени към събиране на повече средства от бизнеса и работещите, а не към някакви ограничения в разходната сфера.

"Най-големият проблем – начинът, по който той (бюджетът, бел. ред.) се отнася към работещите", посочи икономистът и цитира вдигането на вноските за пенсия и рязкото покачване на прага на максималния осигурителен доход. 

Снимка: Actualno.com

Размерът на "сивата икономика" не мърда от 2020 г. насам

Оценка на АИКБ от 2020 г. показва, че оттогава размерът на сивата икономика "не мърда" от 21-22%, каза Николов във връзка с двойното повишаване на данък "дивидент" от 5 на 10%. "Най-вероятно ще видим едно сериозно увеличение на сивите практики, което ще намали и потенциалния ефект от приходите в бюджета", прогнозира той.

"Средносрочно залагаме много големи бомби за начина на живот, за начина, по който функционира държавата, и включително за данъчния си модел", добави той. "Нещо, което може да се случи, е под натиска на растящите разходи да трябва да се промени данъчният модел, което би довело до по-голям натиск върху работещите и би изтласкало много бизнеси извън страната. Много лошият сценарий е гръцкият, румънският сценарий".

