"Ако издъним дефицита": Икономист прогнозира процедура по свръхдефицит през 2027 г.

"Ако издъним дефицита тази година, което е досат вероятно, и за догодина тръгне да се развива зле - по-догодина, 2027 г. като нищо ще ни отворят една процедура по свръхдефицит", каза икономистът Георги Ганев в сутрешния блок на БНТ. Според него не е толкова важно само колко е размерът на дълга, а колко струва обслужването на този дълг. По думите му първият път Германия и Франция първи са нарушили правилата за ненарушаване на фискалната дисциплина, след което е станала гръцката работа и са сменили цялата рамка, която сега сработва в Румъния.

По думите му не е важно колко е размерът на дълга, а колко струва обслужването му. "Мотивите за закона за бюджета предвиждат 2-3 млрд. евро всяка година само лихви по дълга. Хайде да не го трупаме този дълг и тези 2-3 млрд. евро да ги харчим за наука и нещо по-добро", посочи Ганев.

Той обаче не може да си представи реформаторски бюджет със сегашното мнозинство в парламента, защото то трябва да се влезе в конфликти. "Трябва гръбнак, трябва лидерство, да не се плашиш от битка, а тези се плашат", заяви още Ганев. ОЩЕ: Бюджет на послушния избирател: Финансист с прогноза в кои държавни структури заплатите ще скочат

Ситуацията с "Лукойл"

Икономистът смята, че сме свидетели на паника с отложено начало. "Някъде по Трифон Зарезан или края на април", каза Ганев.

Според него "Лукойл" има дългосрочен проблем и той е структурен. "То няма как да бъде само българско предприятие. Винаги, когато говорим за мениджмънта на "Лукойл и негова собственост, няма как българската гледна точка да е важна", посочи Ганев, като отбеляза, че то касае и съседните ни страни в региона.

В контекста на избора на Румен Спецов за особен управител в рафинерията - другият гост в студиото в лицето на Проф. Румен Гечев заяви, че България е страна на чудесата. Той не е доволен, че България съгласува особения си управител със САЩ, както и че Щатите ни определят какво ще правим с "Нефтохим".

Той разкритикува и Бойко Борисов, че години наред не е събирал данъци от "Лукойл".

Двамата гости в студиото заговориха за противоконституционност на решението на парламента, с което се дадоха повече правомощия на особен управител в "Лукойл". ОЩЕ: Цените на храните и санкциите срещу "Лукойл": Реакцията на пазара