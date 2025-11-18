Дуейн Джонсън с впечатляваща роля в новия игрален филм на Дисни "Моана" (ТРЕЙЛЪР)

Disney официално разпространи първия трейлър на дългоочакваната игрална адаптация на световния хит "Моана" от 2016 г. Новата продукция, режисирана от носителя на награда "Тони" Томас Кайл, е насрочена за премиера на 10 юли 2026 г. и вече предизвиква силни реакции сред феновете по света. Трейлърът предлага първи поглед към преработеното игрално приключение, като представя на публиката величествения остров и жизнените хора от Мотунуи; променящия формата си полубог Мауи; плашещото, но очарователно племе Какамора; и Лагаʻая като мореплавателката Моана, която изпява силната реплика „Аз съм Моана“, информират на уебсайта на Diney.

В главната роля влиза младата актриса Катрин Лага‘аяя, която впечатлява с автентично тихоокеанско присъствие и вокални изпълнения. Disney подчертава, че изборът ѝ цели уважение към полинезийската култура, залегнала в основата на оригиналната история.

Любимецът на публиката Дуейн „Скалата“ Джонсън ще се превъплъти в ролята на харизматичния полубог Мауи – герой, който вече се превърна в една от най-разпознаваемите фигури на Disney. В трейлъра зрителите виждат кратки проблясъци от неговите трансформации, подсказвайки, че визуалните ефекти ще имат ключова роля в реализацията на филма.

Филмът е поверен на режисьора Томас Кайл, известен с работата си по „Hamilton“. Сред продуцентите са Дуейн Джонсън, Дани Гарсия, Бо Флин, Хирам Гарсия и Лин-Мануел Миранда. Аули'и Кравальо, чиито глас озвучи Моана в анимацията — също се завръща, но този път като изпълнителен продуцент, което подсилва връзката между анимационния филм и игралната версия.

Disney продължава тенденцията си за превръщане на популярни анимации в игрални филми — "Моана" е поредният важен проект в този списък.

Филмът ще запази основната тема на оригиналната Моана — силната връзка между героинята и океана, както и нейното желание да опознае света и да помогне на хората на своя остров. Това ще бъде приключение както за Моана, така и за Мауи, с акцент върху традициите, културата и духа на тихоокеанските острови. С избор на млада актриса с автентично тихоокеанско наследство за главната роля, студиото показва, че се стреми към по-голяма представителност и уважение към корените на историята.