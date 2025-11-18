Заради санкциите: Китайските държавни компании обръщат гръб на руския петрол

Китайските държавни компании са спрели закупуването на руски петрол, съобщава Bloomberg. Според данните на агенцията, китайските държавни компании са спрели закупуването на руски петрол ESPO, който съставлява основната част от морския износ от Русия към Китай. Това се случи след налагането на санкции от Вашингтон срещу „Роснефт“ и „Лукойл“.

Освен това, някои частни китайски нефтопреработвателни компании, които обикновено не обръщат толкова внимание на санкциите, започнаха да избягват товари от Далечния Изток на Русия. Причината е включването от ЕС и Великобритания в черния списък на компанията Shandong Yulong Petrochemical Co., която беше голям купувач на руски петрол.

Въпреки това, според оценката на Rystad Energy, през ноември среднодневният внос на руски петрол в Китай може да спадне с 500 000–800 000 барела, т.е. с две трети от предишните обеми на закупуване. В същото време Bloomberg отбелязва, че появата на обходни пътища показва, че забавянето на закупуването на руски петрол може да е временно.