Шефът на ЕЦБ успокои българите за еврото: Ето какво каза за цените

Промените винаги пораждат притеснения, но като цяло в по-далечен план няма значителни промени. Институциите могат да направят, за да предотвратят злоупотреби при прехода от лев към евро. Това каза пред БНТ Кристин Лагард, президент на Европейската централна банка. Думите й бяха във връзка с притесненията на българите за цените и инфлацията след еврозоната. Според нея обаче хората в България вече няма да мислят за колебания на валутния курс, дали левът е по-евтин или по-скъп по какъв курс ще се обменя. "Край на това", каза още тя.

Посещението на Лагард в България

Председателят на Европейската централна банка е в България за конференцията на високо равнище "България на прага на еврозоната". Тя се провежда в резиденция "Бояна" и е част от комуникационната кампания за въвеждане на еврото в България от 1 януари 2026 година.

Конференцията започна в 9.00 ч. сутринта с откриваща сесия, в която участват премиерът Росен Желязков и управляващият директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева, предаде още БНТ.

Изказване ще бъде направено и от президента на Европейската централна банка Кристин Лагард.Диалогът на лидерите ще започне с видеоконферентна връзка с Паскал Донахю, председател на Еврогрупата и министър на финансите на Ирландия, последвана от кръгла маса с министъра на финансите Теменужка Петкова, управителя на БНБ Димитър Радев, комисаря за икономиката и производителността, за прилагането и опростяването Валдис Домбровскис и Пиер Граменя, управляващ директор на Европейския механизъм за стабилност. ОЩЕ: Няма рискове от еврото: ЕЦБ обясни защо да не изпадаме в паника и да не се страхуваме