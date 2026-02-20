Войната в Украйна:

"Гюров е знаел що за морален боклук слага за министър": Тошко Йорданов показа присъда на Цицелков в парламента

Председателят на парламентарната група на ИТН Тошко Йорданов показа и прочете присъда срещу вицепремиера по честни избори Стоил Цицелков от парламентарната трибуна. От думите му се разбра, че става въпрос за присъда от 23.09.2014 г. на Софийски градски съд, с която наказателната колегия на 12-ти въззивен състав с председател Величка Цанова потвърждава, че той е виновен, че на 8.05.2011 г. около 1.30 часа на бул. "Фритьоф Нансен" в София е управлявал МПС с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда промила.

"По сегашния закон Цицелката трябва да е в затвора", отчете Йорданов, като добави, че Цицелков е оказал съпротива при ареста. 

"Цицелков има още две криминални регистрации за наркотици, вторият път е за 55 грама марихуана, което са около 220 цигари. Това не е за употреба, това си е дилър. Дилърите на марихуана ходят с подобно количество", смята още Йорданов. 

ИТН продължават да искато ставката на Цицелков

Тошко Йорданов отбеляза, че Цицелков веднага трябва да изхвърлич, защото е обида за българснкото общество и за парламентаризма. 

"Понеже днес президентката Йотова каза, че ако знаела щяла да му поиска оставката. Г-жо Йотова може да ви изпратя съдебното решение. Вие като президент може да си го намерите и сама, не е толкова сложно", посочи Йорданов.  

Той обаче отбеляза, че Цицелков е вкаран в служебното правителство от Гюров.

"Той е знаел що за морален боклук слага за министър. Главата на политическия труп Цицелков трябва да бъде отлепена, тя е отлепена, но той не знае, но би трябвало да си тръгне цялото правителство от наркомани, алкохолици и закрилници на педофилията, така наречения кабинет "Петрохан", каза още Тошко Йорданов. ОЩЕ: "Свидетелството ми за съдимост е чисто": Цицелков видя атака срещу честните избори

 

 

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
