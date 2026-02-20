Разследващите търсят Петко Сертов, жена му го намери: Е как да нямаш доверие на службите

Моето доверие към българските служби и разследващи е непреклонимо, и всяка информация, която се предостави по някой случай, особено чрез изтичане на пикантерия в удобни медии, я приемам като чиста монета, откак изчезна бившият председател на ДАНС Петко Сертов. Това мнение изрази журналистът Самуил Петканов за случая „Петрохан – Околчица“ в профила си във Facebook.

Той припомни случая от края на 2014 г. "25 дни международно издирване, мистерия, колата му на граничния пункт оставена, версии, догадки, спекулации, работеше се денонощно от всички компетентни органи, партньорски служби, разпити, камери. Накрая жена му отиде в Гърция, намери си го и си го прибра", шегува се Петканов.

Припомняме, че Сертов бе обект на издирване повече от месец, след като изчезна без да се обади на никого, семейството му го обяви за издирване.

Всякакви легенди се носеха около мистерията "Петко Сертов". МВР улови следите му, засичайкики го в хотел в Лариса, но от там той отново изчезна. Стотици хиляди левове бяха похарчени за търсенето на Сертов.