Карло Анчелоти разкри дали остава начело на Бразилия

Изненадващо или не в момента една от най-оскъдните откъм кадри позиции във футбола не е на терена. Става въпрос за треньорската. Все повече клубове се разделят с мениджърите си и постоянно се търсят нови, но наистина класните са в недостиг. Един от безспорно най-добрите специалисти в момента е Карло Анчелоти. 66-годишният италианец е печелил както титлите във всички първенства от топ 5 на Европа, така и цели 5 пъти Шампионска лига.

Карло Анчелоти пое Бразилия през 2025 г.

Но от миналата година той се раздели с клубния футбол, след като изкара втори период начело на Реал Мадрид, и стана национален селекционер на Бразилия. Той класира „селесао“ на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико и ще води тима на там. Всички собственици на големи отбори в нужда от треньор тайно се надяваха след Мондиал 2026 Анчелоти да се завърне към дните си като мениджър на клубно ниво.

Още: "Представяте ли си да ти се обадят Карло Анчелоти и Александър Димитров? Да се чудиш на кого да вдигнеш..."

Карло Анчелоти: „Мисля, че ще подновя договора си с Бразилия“

Но самият той разочарова може би дори и феновете с едно от последните си изказвания. Той обясни колко интересна е за него работата като национален селекционер и иска да остане начело на Бразилия: „Това е нов тип работа, която, честно казано, наистина ме впечатли. Мисля, че ще подновя договора си с Бразилия за още четири години“. Ако наистина удължи контракта си до 2030 г. Анчелоти ще води Бразилия на още едно световно първенство и в едно издание на Копа Америка – през 2028 г.

Още: Златан разкри своя фаворит за Световното и засипа с похвали един от бившите си треньори