Спорт:

Карло Анчелоти разкри дали остава начело на Бразилия

20 февруари 2026, 10:32 часа 321 прочитания 0 коментара
Карло Анчелоти разкри дали остава начело на Бразилия

Изненадващо или не в момента една от най-оскъдните откъм кадри позиции във футбола не е на терена. Става въпрос за треньорската. Все повече клубове се разделят с мениджърите си и постоянно се търсят нови, но наистина класните са в недостиг. Един от безспорно най-добрите специалисти в момента е Карло Анчелоти. 66-годишният италианец е печелил както титлите във всички първенства от топ 5 на Европа, така и цели 5 пъти Шампионска лига.

Карло Анчелоти пое Бразилия през 2025 г.

Но от миналата година той се раздели с клубния футбол, след като изкара втори период начело на Реал Мадрид, и стана национален селекционер на Бразилия. Той класира „селесао“ на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико и ще води тима на там. Всички собственици на големи отбори в нужда от треньор тайно се надяваха след Мондиал 2026 Анчелоти да се завърне към дните си като мениджър на клубно ниво.

Още: "Представяте ли си да ти се обадят Карло Анчелоти и Александър Димитров? Да се чудиш на кого да вдигнеш..."

Карло Анчелоти

Карло Анчелоти: „Мисля, че ще подновя договора си с Бразилия“

Но самият той разочарова може би дори и феновете с едно от последните си изказвания. Той обясни колко интересна е за него работата като национален селекционер и иска да остане начело на Бразилия: „Това е нов тип работа, която, честно казано, наистина ме впечатли. Мисля, че ще подновя договора си с Бразилия за още четири години“. Ако наистина удължи контракта си до 2030 г. Анчелоти ще води Бразилия на още едно световно първенство и в едно издание на Копа Америка – през 2028 г.

Още: Златан разкри своя фаворит за Световното и засипа с похвали един от бившите си треньори

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Николай Илиев
Николай Илиев Отговорен редактор
Карло Анчелоти Бразилия отбор
Още от Футбол свят
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес