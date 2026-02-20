Проблем из цяла Европа, включително България: 13 бебета в болница заради отровно адаптирано мляко

13 бебета са били хоспитализирани след консумация на адаптирани бебешки млека, съдържащи токсин.

Средната възраст на засегнатите новородени е 4 месеца. Случаят е от Испания.

За последните 2 месеца в страната има сигнали за общо 41 кърмачета, които са страдали от стомашно-чревни симптоми.

Изтеглени партиди с токсин

От испанското здравно министерство обявиха, че всички постъпили в болници бебета вече са изписани.

Здравните власти допълват, че от местния пазар са изтеглени няколко партиди адаптирано мляко, съдържащо токсина цереулид.

В същото време от Европейския център за превенция и контрол на заболяванията посочиха, че "отравянето с цереулид обикновено се проявява с относително леки симптоми", въпреки че при "новородени и кърмачета под 6-месечна възраст има по-голяма вероятност от развитие на по-тежки симптоми, както и по-голяма податливост на дехидратация".

Европейските власти отбелязват, че тъй като са предприети мерки за изтегляне на замърсените партиди, вероятността други бебета на Стария континент да бъдат изложени на опасност е относително ниска.

Пострадали бебета има и в други държави

По официални данни от доклад на Европейския център за превенция и контрол на заболяванията са регистрирани общо над 100 подобни случая в 7 европейски държави. Става въпрос за около 30 хоспитализации, въпреки че не всички страни са докладвали за състоянието на засегнатите бебета.

Освен Испания, държавите с най-много разследвани случаи са Франция с 11 хоспитализации, където обаче има и два смъртни случая, и Обединеното кралство с 44 деца, показали симптоми на натравяне.

И в България бяха намерени проблемни партиди

Проблемът не подмина и България.

През декември от Българската агенция по безопасност на храните съобщиха, че партиди от мляко за кърмачета се изтеглят от българския пазар.

Причината е наличие на микроорганизма Bacillus cereus, открит на една от производствените линии във фабриката, в която се произвеждат засегнатите партиди.

За щастие нямаше данни за регистрирани случаи на заболели бебета, консумирали засегнатите продукти. Изземването е било превантивно.

Компанията производител оказа съдействие за доброволното изземване на партидите, като от там посочиха, че потребителите могат да разпознаят продуктите, включени в изземването, по информация, посочена върху опаковката. Ставаше въпрос за адаптирани млека на "NAN".

Продуктите можеха да бъдат върнати в търговския обект, от който са купени.