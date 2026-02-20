Япония ще промени отбранителната си стратегия и ще изнася повече оръжия

Япония планира да промени отбранителната си стратегия, както и да намали ограниченията върху военния износ и да укрепи веригите за доставки в областта на отбраната.

Това обяви японският премиер Санае Такаичи в парламента, предаде Ройтерс.

"Япония се сблъсква с най-сериозната и сложна обстановка в областта на сигурността от времето на Втората световна война", заявява Санае Такаичи.

Още: 550 млрд. долара: Япония започва инвестициите в САЩ с 3 големи проекта в замяна на ниски мита

Според нея основна заплаха са "разширяващата се военна активност на Китай, по-тесните му отношения в областта на сигурността с Русия, както и нарастващия ядрен и ракетен потенциал на Северна Корея".

Нова отбранителна стратегия и улеснен военен износ

По думите на Такаичи през тази година правителството ще преразгледа три основни документа на Япония в областта на сигурността, за да изработи нова отбранителна стратегия.

Същот така новата власт ще ускори преразглеждането на правилата за износ на стоки с военно предназначение, за да разшири продажбите в чужбина и да укрепи отбранителните компании.

Още: Япония подаде протест срещу Китай

Политически съвет на Либерално-демократическата партия на Такаичи предложи да се премахнат правилата, които ограничават военния износ до несмъртоносно оборудване, като например бронежилетки.

Подобна промяна би могла значително да разшири гамата от отбранително оборудване, което японските фирми могат да продават в чужбина.

Създаване на "Национален разузнавателен съвет"

Японският премиер също така обяви планове за създаване на "Национален разузнавателен съвет" под нейно председателство, за да консолидира информацията, събирана от различни ведомства, включително полицията и министерството на отбраната.

Още: Трилиони долари: Държавният дълг на Япония постави рекорд

Досега в Япония не съществуваха външни и вътрешни разузнавателни служби, подобни на тези, които има в други страни по света.

"Китай активизира усилията си да промени едностранно статуквото с помощта на сила или принуда в Източнокитайско и Южнокитайско море, както и разширява и засилва военната си активност в районите, граничещи с нашата страна", заяви Санае Такаичи, обосновавайки предложенията си пред законодателите.

Източник: Getty Images

Отношенията с Китай

Отношенията между Япония и Китай значително се усложниха, след като Санае Такаичи заяви през ноември, че Япония би могла да предприеме военна интервенция, ако Китай се опита да завземе Тайван.

Още: Рекордна изборна победа на управляващата партия в Япония, еуфория на борсата

Освен това между двете страни съществува териториален конфликт относно островите Сенкаку (китайското наименование е Дяоюйтай).

Китайският министър на външните работи Ван И по-рано заяви на конференцията по сигурността в Мюнхен, че Япония се стреми да "възроди милитаризма".

Санае Такаичи ускори нарастването на военния потенциал на страната си, започнато през 2023 г., като по план разходите за отбрана на Япония трябва да се удвоят до 2% от БВП до края на март, превръщайки я в един от най-големите военни вносители в света.