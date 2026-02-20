Въпрос на политическа воля и смелост от новия министър: Манол Генов заговори за още случаи, подобни на "Кроношпан"

"Имаме обследвания на много места. Въпрос на политическа воля от следващите колеги, които са в министерството, дали ще имат смелостта да пристъпят към такива действия. Това коментира бившият министър на околната среда и водите и сега депутат от "БСП - Обединена левица" Манол Генов пред медиите в парламента в контекста на решението на Върховния административен съд, с което се потвърждава спирането на "Кроношпан".

Припомняме, че първо РИОСВ - Велико Търново издаде заповед за спиране на производствената линия на "Кроношпан", но Административният съд в Бургас я определи като неоснователна. В крайна сметка ВАС остави в сила реешнието на РИОСВ - Велико Търново, с което окончателно приключи казуса. ОЩЕ: ВАС потвърди спирането на "Кроношпан"

Спирането на "Кроношпан"

Бившият министър, по чието време бяха предприети мерки срещу "Кроношпан" коментира, че действията на институциите са били в резултат на много сигнали от страна на граждани.

"РИОСВ във Велико Търново преобразува недоволство на гражданите от дълги години в едно законосъобразно действие за спиране на дейността на "Кроношпан". Същото дружество даде при нас заявка за инвестиционни намерения като същото време твърди, че в града миризми няма. Да, в европейски и световен мащаб миризмомер никой не е измислил, но това е усещане на гражданите за наличие на такива", каза Генов.

По думите му РИОСВ изключително добре е подредила нещата по казуса и гражданите на Велико Търново са изключително доволни, защото ще живеят по-спокойно.

"Надявам се дружеството да си вземе бележка от това съдебно решение и да побърза със своята инвестиционна програма, защото то е едно от структуроопределящите в този отрасъл, каза още Генов, според когото обаче по-важно е здравето и живота на хората във Велико Търново да бъде опазено. ОЩЕ: След спирането на "Кроношпан": Манол Генов обеща да продължи със същото и на други места

Казусът с Цицелков

Манол Генов отговори и на политически въпрос дали от БСП искато с тавката на Стоил Цицелков, заради изнесата информация, че е бил задържан за марихуана и шофиране в нетрезво състояние.

"Не съм запознат със Стоил Цицелков. Това, което чух от трибуната е достатъчно той сам да си я подаде, без ние да я искаме", каза още Генов. ОЩЕ: "Гюров е знаел що за морален боклук слага за министър": Тошко Йорданов показа присъда на Цицелков в парламента