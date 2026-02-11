Лайфстайл:

Зеленски планира президентски избори и референдум за мир с Русия през пролетта

11 февруари 2026, 10:43 часа 199 прочитания 0 коментара
Зеленски планира президентски избори и референдум за мир с Русия през пролетта

Украйна е започнала да планира президентски избори заедно с референдум за евентуално мирно споразумение с Русия, след като администрацията на Тръмп е притиснала Киев да организира и двата вота до 15 май или в противен случай ще загуби предложените от САЩ гаранции за сигурност. Това пише в свой материал британското издание "Файненшъл Таймс". САЩ оказват силен натиск върху нападнатата държава и искат всички документи да бъдат подписани, така че най-големият конфликт в Европа след Втората световна война да приключи до юни. 

"Казват, че искат да направят всичко до юни… така че войната да приключи", заяви украинският президент и допълни, че Белият дом иска да пренасочи вниманието си към междинните избори в САЩ през ноември. "И искат ясен график", допълни той, цитиран от изданието.

Според украински и европейски официални представители, които участват в планирането, както и други лица, запознати с въпроса, Зеленски възнамерява да обяви плана за президентски избори и референдум на 24 февруари 2026 г. – на четвъртата годишнина от пълномащабното нахлуване на Русия, допълва медията. Но посочва, че от канцеларията на Зеленски не са отговорили на молбата им за коментар. Посолството на САЩ в Киев също е отказало коментар.

Още: Зеленски: Документите за гаранциите за сигурност на Украйна са готови (ВИДЕО)

Коментар от украинското президентство

Впоследствие обаче източник от обкръжението на Зеленски коментира пред РБК-Украйна публикацията във "Файненшъл Таймс", като заяви, че няма да има обявяване на избори, докато не бъде гарантирана сигурността, за да бъдат те проведени.

Зеленски: Кой преди нас можеше да направи това на руснаците? Никой!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
украински президентски избори Володимир Зеленски война Украйна президентски избори Украйна
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес