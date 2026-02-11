Зеленски планира президентски избори и референдум за мир с Русия през пролетта

Украйна е започнала да планира президентски избори заедно с референдум за евентуално мирно споразумение с Русия, след като администрацията на Тръмп е притиснала Киев да организира и двата вота до 15 май или в противен случай ще загуби предложените от САЩ гаранции за сигурност. Това пише в свой материал британското издание "Файненшъл Таймс". САЩ оказват силен натиск върху нападнатата държава и искат всички документи да бъдат подписани, така че най-големият конфликт в Европа след Втората световна война да приключи до юни.

"Казват, че искат да направят всичко до юни… така че войната да приключи", заяви украинският президент и допълни, че Белият дом иска да пренасочи вниманието си към междинните избори в САЩ през ноември. "И искат ясен график", допълни той, цитиран от изданието.

Според украински и европейски официални представители, които участват в планирането, както и други лица, запознати с въпроса, Зеленски възнамерява да обяви плана за президентски избори и референдум на 24 февруари 2026 г. – на четвъртата годишнина от пълномащабното нахлуване на Русия, допълва медията. Но посочва, че от канцеларията на Зеленски не са отговорили на молбата им за коментар. Посолството на САЩ в Киев също е отказало коментар.

Коментар от украинското президентство

Впоследствие обаче източник от обкръжението на Зеленски коментира пред РБК-Украйна публикацията във "Файненшъл Таймс", като заяви, че няма да има обявяване на избори, докато не бъде гарантирана сигурността, за да бъдат те проведени.

