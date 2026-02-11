Кърт Кобейн е бил принуден да се самоубие?

Смъртта му шокира феновете и разтърси музикалния свят, но десетилетия по-късно последните мигове от живота на Кърт Кобейн са подложени на ново разследване. Вокалистът на Nirvana почина на 5 април 1994 г. Сега неофициален екип от криминалисти от частния сектор разгледа наново аутопсията на Кобейн и материалите от местопрестъплението, като привлече Брайън Бърнет, специалист, който преди това е работил по случаи, свързани с предозиране, последвано от огнестрелна травма.

Снимка: Getty Images

Независимата изследователка Мишел Уилкинс, която работи с екипа, заяви пред "Daily Mail", че след само три дни разглеждане на доказателствата с нов поглед, Бърнет е казал: "Това е убийство. Трябва да направим нещо по въпроса." Тя каза, че заключението е следствие от изчерпателен преглед на резултатите от аутопсията, които разкриват признаци, несъвместими с мигновена смърт от огнестрелно оръжие.

Още: Смъртта на Кърт Кобейн не е това, което всички си мислим. Подновяват делото със свидетели, готови да говорят

През 1994 г. медицинският експерт на окръг Кинг постанови, че смъртта му е самоубийство с ловна пушка Remington Model 11 20-gauge. В рецензираната статия са представени десет доказателства, които сочат, че Кобейн е бил нападнат от един или повече нападатели, които са му дали свръхдоза хероин, за да го обезвредят, след което един от тях го е застрелял в главата, сложил пистолета в ръцете му и оставил фалшиво предсмъртно писмо.

Несъответствия в аутопсията

🚨 Kurt Cobain's death was not suicide, but murder, say independent forensic experts — Daily Mail



According to a group of independent forensic experts, the musician may have been forced to take a fatal dose of heroin and then shot in the head, with a forged suicide note left… pic.twitter.com/UaUvCtt2Uu — NEXTA (@nexta_tv) February 11, 2026

"В аутопсията има неща, които карат човек да се замисли, че този човек не е умрял много бързо от изстрел", каза Уилкинс, посочвайки уврежданията на органите, свързани с лишаване от кислород. "Некрозата на мозъка и черния дроб се случва при предозиране. Тя не се случва при смърт от изстрел".

Бърнет има десетилетия опит в анализирането на местопрестъпления и интерпретирането на сложни доказателства. Той е спечелил национално признание за експертния си анализ в спорни случаи като смъртта на полковник Джеймс Сабоу от морската пехота и разследването на Били Джо Джонсън-младши, където неговите щателни криминалистични реконструкции оспориха официалните заключения.

Снимка: Getty Images

Говорител на Службата на съдебния лекар заяви пред "Daily Mail": "Службата на съдебния лекар на окръг Кинг работи с местните правоохранителни органи, проведе пълна аутопсия и следваше всички процедури, за да определи, че смъртта е настъпила в резултат на самоубийство. Нашата служба е винаги готова да преразгледа заключенията си, ако се появят нови доказателства, но до момента не сме видели нищо, което да оправдае повторно разглеждане на случая и предишното ни заключение за смъртта."

Още: Ако бяха живи: Вижте как биха изглеждали днес Джон Ленън, Робин Уилямс, Кърт Кобейн (СНИМКИ)

Говорител на полицейското управление в Сиатъл заяви пред "Daily Mail", че случаят няма да бъде разгледан повторно. "Нашият детектив стигна до заключението, че той е починал в резултат на самоубийство, и това продължава да бъде позицията на управлението", добави говорителят.

Снимка: Kurt Cobain/Facebook

От "Daily Mail" твърдят, че са прегледали аутопсията на Кобейн, в която се описва как тялото му е било намерено на пода на оранжерията над гаража му. "При прегледа на различни документи в левия преден джоб на дънките на Кобейн се открива надпис с черно мастило: "Remington 20 gauge 2-3/4 shells or shorter setup light shot 10888925" (Ремингтън 20 калибър 2-3/4 патрона или по-къси леки патрони 10888925)", се чете в аутопсията от 20 юни 1994 г.

Още: Концертът на Nirvana от 1991 г., който преля в бой с охраната (ВИДЕО)

Уилкинс каза: "На мен ми се струва, че някой е инсценирал филм и е искал да бъдете абсолютно сигурни, че това е самоубийство. Квитанцията за оръжието е в джоба му. Квитанцията за патроните е в джоба му. Патроните са подредени в краката му."