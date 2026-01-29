Курсът на еврото остава нечуван от години

Курсът на еврото остава близо до психологическа граница от 1,2 спрямо щатския долар. През изминалите дни европейската валута надхвърли невижданото от лятото на 2021 г. ниво към американската. Въпреки лекия спад по-късно, еврото остава на най-високия си курс от пет години към долара. Основната причина е, че инвеститорите се оттеглят от американския долар заради непредсказуемия подход на президента на САЩ Доналд Тръмп към търговията, международните отношения и фискалната и паричната политика.

Котировките

В междубанковата търговия във Франкфурт единната европейска валута се продава за 1,1989 долара или близо до нивото от вчера.

Още: Паунд - евро. Колко струва един британски паунд към едно евро днес, 29 януари /валутен калкулатор/

Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,1974 щатски долара.

В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 18 януари, когато беше на ниво 1,1577 спрямо долара.

Още: Рязка промяна в курса на еврото, невиждан е от години

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 28 януари 2025 - единната европейска валута бе със стойности от 1,2065 щатски долара.

В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 3 февруари 2025, когато слезе до 1,0125 спрямо долара.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 28 януари - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,2065 спрямо щатския долар.