Левовете в евро: Редица банкови клонове ще работят и в събота през януари

С цел да улеснят гражданите и бизнеса при обмяната на банкноти и монети от левове в евро, редица банкови клонове ще работят извънредно в съботните дни през месец януари, съобщиха от Асоциацията на банките в България (АББ). По този начин, във връзка с въвеждането на еврото и периода на двойно обращение, банките в България предприемат допълнителни мерки, за да осигурят максимално удобен и бърз процес.

Банкови операции в удобно време

При отворени банкови клонови в събота, начин клиентите ще имат повече възможности да извършат необходимите операции в удобно за тях време, посочват от АББ.

Банките ще осигурят допълнителен персонал и ясна организация на обслужването, за да гарантират спокойна, информирана и ефективна обмяна на валутата по фиксирания курс, в съответствие с установените правила – без такси за клиентите и без лимити, като за суми над 30 000 лв. е необходима предварителна заявка. При обмяната на левове в евро клиенти и неклиенти във всяка банка се третират идентично, като е възможно да се изисква попълване на необходимите документи в съответствие със ЗМИП, уточняват от АББ.

Подробна информация за конкретните клонове и работното им време ще бъде публикувана своевременно на интернет страниците на съответните банки, както и на уебсайта на АББ.

Банковият сектор остава ангажиран с това преходът към еврото да продължи плавно, като приоритет остават удобството и спокойствието на гражданите, подчертават от банковата асоциация.

