Левът: Ден последен. Какво да правим, ако ни останат

Днес, 31 януари, събота, е последният ден, в който левът е официално платежно средство в България и с него може да се пазарува. От утре в магазините ще може да се пазарува само и единствено в евро. Едномесечният срок, в който еврото и лева са в обращение заедно, изтича в полунощ и от утре официалното платежно средство у нас остава единната европейска валута, напомнят от БНБ. От банката обясняват какво да правим, ако след 1 февруари са ни останали лева. До края на юни търговските банки и част от пощенските клонове имат задължението да обменят безплатно левове в евро, като при по-големи количества монети клиентите на банките могат да бъдат насочени към определени клонове със сортировъчна техника.

Кои банки ще работят днес

С цел осигуряване на достъп до услугата по обмяна, касите на БНБ и на териториалните поделения на “Дружество за касови услуги“ АД ще продължат да работят извънредно в събота и ще извършват обмяна на левове в евро на 31 януари 2026 г.

Подробна информация е публикувана на интернет страницата на БНБ ТУК!

Част от банките в страната също осигуряват извънредно обслужване в съботните дни. Актуална информация за работещите банкови клонове се публикува на интернет страницата на Асоциацията на банките в България и на страниците на съответните банки. Повече информация ще намерите ТУК!

БНБ обменя безплатно и безсрочно

БНБ ще обменя левове в евро безплатно и безсрочно, а до първите дни на март това е възможно и във всички останали централни банки на еврозоната във всички страни от общността.

Към 30 януари банкнотите и монетите левове в обращение възлиза на 7.7 млрд. лева, съобщиха още от БНБ. Това означава, че 75 % е изтегленото налично парично обращение в лева спрямо началото на 2025 г. Тенденцията съвпада с тази от повечето държави, приели еврото.

Снабдяването на кредитните институции с евробанкноти и евромонети се осъществява съгласно утвърдените графици и процедури. Към момента в обращение са пуснати евробанкноти и евромонети на обща стойност над 6.1 млрд. евро, което осигурява нормалното функциониране на платежната система и обслужването на потребностите на икономиката и населението, уверяват от БНБ.

България вече е 21-вият член на еврозоната, а на 5 февруари е първото заседание на Европейската централна банка, в което българският гуверньор Димитър Радев ще участва като пълноправен член.

