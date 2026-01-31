Лайфстайл:

Левът: Ден последен. Какво да правим, ако ни останат

31 януари 2026, 08:48 часа 345 прочитания 0 коментара
Левът: Ден последен. Какво да правим, ако ни останат

Днес, 31 януари, събота, е последният ден, в който левът е официално платежно средство в България и с него може да се пазарува. От утре в магазините ще може да се пазарува само и единствено в евро. Едномесечният срок, в който еврото и лева са в обращение заедно, изтича в полунощ и от утре официалното платежно средство у нас остава единната европейска валута, напомнят от БНБ. От банката обясняват какво да правим, ако след 1 февруари са ни останали лева. До края на юни търговските банки и част от пощенските клонове имат задължението да обменят безплатно левове в евро, като при по-големи количества монети клиентите на банките могат да бъдат насочени към определени клонове със сортировъчна техника.

Кои банки ще работят днес

Още: Левът излиза от обращение

С цел осигуряване на достъп до услугата по обмяна, касите на БНБ и на териториалните поделения на “Дружество за касови услуги“ АД ще продължат да работят извънредно в събота и ще извършват обмяна на левове в евро на 31 януари 2026 г.

Подробна информация е публикувана на интернет страницата на БНБ ТУК!

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Снимка БГНЕС

Част от банките в страната също осигуряват извънредно обслужване в съботните дни. Актуална информация за работещите банкови клонове се публикува на интернет страницата на Асоциацията на банките в България и на страниците на съответните банки. Повече информация ще намерите ТУК!

Още: Владимир Иванов: Процесът по въвеждане на еврото върви гладко и без проблеми

БНБ обменя безплатно и безсрочно

БНБ ще обменя левове в евро безплатно и безсрочно, а до първите дни на март това е възможно и във всички останали централни банки на еврозоната във всички страни от общността.

Към 30 януари банкнотите и монетите левове в обращение възлиза на 7.7 млрд. лева, съобщиха още от БНБ. Това означава, че 75 % е изтегленото налично парично обращение в лева спрямо началото на 2025 г. Тенденцията съвпада с тази от повечето държави, приели еврото.

Още: КЗП: От 1 февруари, ако търговец върне в левове – това е извън закона

Снабдяването на кредитните институции с евробанкноти и евромонети се осъществява съгласно утвърдените графици и процедури. Към момента в обращение са пуснати евробанкноти и евромонети на обща стойност над 6.1 млрд. евро, което осигурява нормалното функциониране на платежната система и обслужването на потребностите на икономиката и населението, уверяват от БНБ.

България вече е 21-вият член на еврозоната, а на 5 февруари е първото заседание на Европейската централна банка, в което българският гуверньор Димитър Радев ще участва като пълноправен член.

Още: Председателят на Координационния център за еврото разкри къде са най-честите нарушения

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
БНБ банки въвеждане на еврото обмен на левове
Още от Финанси
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес