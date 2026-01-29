"Металите сигурно са полудели": Върхови цени и предупреждения за приближаваща криза

Цените на благородните и индустриалните метали са в период на изненадваща за мнозина координирана възходяща прогресия, което кара експертите да следят движенията им с повишено внимание на фона на страховете от приближаваща криза.

"Цените на металите са полудели!", пише енергийният експерт Боян Рашев.

"Вчера златото отбеляза най-големия дневен скок в историята си - ръст от $220 на тройунция. А само като се замисля, че струваше около $250 през 2000 г. Днес вече докосва $5600!

Среброто направи нов рекорд в Ню Йорк и днес вече надхвърля $118 на тройунция. В Китай обаче още вчера се търгуваше на $131, така че потенциалът съвсем не е изчерпан.

Платиновите метали също правят ежедневни скокове, като паладият все още изостава от платината, но е само въпрос на време да навакса.

Медта е прескочила $14000 на тон тази нощ. Алуминий, цинк и калай също я следват бързо нагоре. Това са движения на цените на индустриалните метали, които изключително силно ще усетим чрез инфлацията. Остава само да тръгнат желязната руда и стоманата...", обобщава той ситуацията на пазара.

По думите му масовото обяснение на този процес е "Тръмп е виновен!", но той не е съгласен с тези тълкувания.

"Това е приятна заблуда. Всъщност, процесите са много по-дългосрочни и дълбоки. Съвсем не са свързани само с относителния спад на долара, а с промяна в цялостната финансово-икономическа система на човечеството", коментира Рашев.

Goldman Sachs с предупреждение

Според групата Goldman Sachs ралито на базовите метали тази година може скоро да се сблъска с насрещен вятър, тъй като покачващите се цени и бичите настроения са в конфликт с реалността на по-слабото търсене от страна на производителите, особено в Китай.

"Истинските производители на място започват да реагират негативно", смята Трина Чен, съ-ръководител на отдела за анализ на акции, в интервю за Bloomberg. "Наблюдаваме известен спад в търсенето", заявява тя.

Цените на металите, от мед до алуминий, се повишиха през първите седмици на 2026 г., тъй като глобалните инвеститори наблягат на промишлените стоки, залагайки на по-ограничено предлагане, по-слаб щатски долар и намаляване на лихвените проценти от Федералния резерв. Въпреки това, по-предпазливите анализатори отчитат по-слаба активност в Китай.

Най-новото проучване на Goldman Sachs за пазара на мед показа, че поръчките при производителите са спаднали с 10 до 30%, тъй като потребителите в различни индустрии, от потребителска електроника до хардуер, са намаляли, коментира Чен.

"Дори поръчките за електропреносната мрежа се забавят", допълва тя, визирайки електрическите мрежи, които са основен източник на потребление на мед в Китай - най-голямата икономика в Азия.

Индексът LMEX - всеобхватен показател за шестте основни материала, търгувани на Лондонската метална борса, се е покачил с около 7% тази година. Това го доближава до рекорда, поставен през 2022 г.

Цената на бенчмарк медта се повиши с 0,6%, за да се установи на ниво от 13 086,50 долара за тон на Лондонската борса, недалеч от рекорда, поставен по-рано този месец. Алуминият достигна 3-годишен връх в Лондон, а цената на осаналите метали, с изключение на оловото, също се повиши.

Информацията не представлява финансов съвет или препоръка за инвестиции