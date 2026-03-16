Марихуана за над 6 млн. евро: Съдът остави трафиканта в ареста

Окръжният съд в Хасково отхвърли молбата на обвинен в контрабанда на марихуана за над 6 млн. евро през Граничния контролно-пропускателен пункт „Капитан Андреево“ да бъде освободен от ареста, съобщиха от пресслужбата на съда, цитирани от БТА. Нихат Каратай (49 г.) е поискал промяна на мярката за неотклонение Чзадържане под стража“ с по-лека, позовавайки се на влошено здравословно състояние.

Той бе задържан за случая от 11 септември миналата година, когато при съвместна операция на пункта в товарния отсек на камион, който Каратай управлявал, бяха открити 739,180 кг марихуана. По-късно пред съда обвиняемият призна, че е бил нает да пренесе наркотика срещу 50 000 евро.

Медицинската експертиза заключава, че здравословното състояние на обвиняемия му позволява да носи наказателна отговорност и да изтърпи мярката за неотклонение “задържане под стража“ в условията на арест или затвор.

Съдът отчита и високата степен на обществена опасност на престъплението, за което Каратай е обвинен, като се има предвид не само количеството на пренасяното наркотично вещество, но и стройната организация за осъществяването на престъплението, включително пренасянето на наркотика през териториите на няколко държави с участието на лица с различна националност.

Определението подлежи на обжалване и протест пред Апелативен съд – Пловдив.

