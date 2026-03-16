Необичайна руска атака в Киев посред бял ден

Властите в украинската столица Киев съобщиха тази сутрин за необичайна атака - руските сили са атакували града посред бял ден едновременно с дронове и ракети от различни посоки, което е нетипична за тях тактика, почти винаги въздушните удари досега са били в нощните часове. В центъра на Киев са отекнали поредица от експлозии. "Отломки от дрон паднаха в самия център на града", без да вземат жертви, коментира кметът Виталий Кличко и предупреди: "Вражеската атака срещу Киев продължава, останете в убежищата".

Военновъздушните сили на Украйна съобщиха в Tелеграм за няколко вълни бойни дронове и ракети.

Според канали в Телеграм, близки до украинската армия, противовъздушната отбрана е свалила две крилати ракети, които са атакували столицата.

Въздушната тревога е била обявена в Киев около 08:30 часа местно време (и българско време) и е продължила около час и половина.

В 9:10 ч. Кличко добави, че отломки от дон са паднали в самия център на столицата, а информационни канали добавят, че това е станало на площад "Независимост".

По-късно началникът на Киевската градска военна администрация Тимур Ткаченко съобщи, че последствията от руската атака са в три жилищни района: Шевченковски, Соломенски и Святошински.

