Необичайна руска атака в Киев посред бял ден

16 март 2026, 10:49 часа 301 прочитания 0 коментара
Необичайна руска атака в Киев посред бял ден

Властите в украинската столица Киев съобщиха тази сутрин за необичайна атака - руските сили са атакували града посред бял ден едновременно с дронове и ракети от различни посоки, което е нетипична за тях тактика, почти винаги въздушните удари досега са били в нощните часове. В центъра на Киев са отекнали поредица от експлозии. "Отломки от дрон паднаха в самия център на града", без да вземат жертви, коментира кметът Виталий Кличко и предупреди: "Вражеската атака срещу Киев продължава, останете в убежищата". 

Военновъздушните сили на Украйна съобщиха в Tелеграм за няколко вълни бойни дронове и ракети. 

Според канали в Телеграм, близки до украинската армия, противовъздушната отбрана е свалила две крилати ракети, които са атакували столицата. 

Още: Зеленски изостри тона към ЕС заради Орбан и руския петрол. Сложен военен шахмат в Запорожието (ОБЗОР - ВИДЕО)

Въздушната тревога е била обявена в Киев около 08:30 часа местно време (и българско време) и е продължила около час и половина.

В 9:10 ч. Кличко добави, че отломки от дон са паднали в самия център на столицата, а информационни канали добавят, че това е станало на площад "Независимост".

По-късно началникът на Киевската градска военна администрация Тимур Ткаченко съобщи, че последствията от руската атака са в три жилищни района: Шевченковски, Соломенски и Святошински.

Русия уби с дрон медици от украинската спешна помощ (СНИМКИ)

Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
