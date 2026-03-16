Учени откриха каква е връзката между ярките полярния сияния на Земята и Марс

Слънчевата буря, която причини ярките полярни сияния на Земята, е ударила и Марс, като орбиталните апарати на ESA са регистрирали рекорден отговор от атмосферата на Червената планета.

През май 2024 г. една от най-мощните слънчеви бури през последните две десетилетия удари не само Земята, но и Марс. Събитието беше регистрирано от орбиталните апарати Mars Express и ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO) на Европейската космическа агенция, които успяха да проучат подробно въздействието на бурята върху атмосферата на Червената планета и едва сега да си обяснят връзката между полярните сияния на Земята и случващото се на Марс. Това съобщи изданието Universe Today.

Тази буря предизвика необичайно явление на Земята - полярните сияния бяха видими далеч отвъд полярните региони, чак до Мексико. Потокът от заредени частици достигна и до Марс. Според инструментите на ESA, за 64 часа планетата е получила доза радиация, еквивалентна на около 200 дни нормално облъчване.

Връзката между полярните сияния на Земята и супербурята на Марс

Резултатите от изследването са публикувани в списанието Nature Communications. Международният екип от учени е използвал специална техника, наречена радио прикриване, при която един космически кораб предава радиосигнал на друг, докато преминава над марсианския хоризонт. Сигналът преминава през атмосферата на планетата и се променя в зависимост от нейната структура, което позволява на учените да определят характеристиките на различните слоеве.

НАСА можеше да открие живот на Марс още през 1976 г. и да го унищожи: какво е известно

По време на бурята изследователите регистрирали рязко увеличение на броя на електроните в горните слоеве на марсианската атмосфера. На височина около 110 км концентрацията на електрони се е увеличила с 45%, а на височина 130 км - с 278%, което е рекорд за тези области на атмосферата.

Според водещия автор на изследването, Джейкъб Парот от ЕКА, атмосферната реакция е била изключително силна - горните слоеве буквално са били „залети“ с електрони. Слънчевата буря дори е причинила временни компютърни повреди на борда на двата орбитални апарата. Системите за защита обаче бързо са коригирали грешките и устройствата са продължили да работят.

Колонизацията на Марс е застрашена: Учените откриха нови пречки пред живота в Космоса

Супербурята е причинена от активно слънчево петно ​​AR3664, което е предизвикало мощно изригване с магнитуд X2.9 и изхвърляне на коронална маса. Частици от това събитие са достигнали както Земята, така и Марс.

За разлика от Червената планета, Земята има мощна магнитосфера, която отклонява голяма част от слънчевите частици или ги насочва към полюсите, където образуват полярни сияния. Марс няма тази защита, така че атмосферата му е много по-податлива на космическото време.

Изследователите казват, че подобни наблюдения ни помагат да разберем по-добре как слънчевите бури влияят на планетите, което е важно за прогнозиране на космическото време, тъй като мощните слънчеви изригвания могат да представляват заплаха за космическите кораби, спътниците и бъдещите мисии с астронавти.

Прочетете също: НАСА откри конуси на Марс, подобни на тези в Аризона