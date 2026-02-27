Продължава да расте: БНБ съобщи колко е външният дълг на България

Брутният външен дълг на България в края на декември 2025 г. по предварителни данни възлиза на 57,6794 млрд. евро (50,3 процента от прогнозния БВП). Това съобщават от Българската народна банка (БНБ). Така външният дълг на страната ни е със 7,1922 млрд. евро (14,2 процента) повече в сравнение с края на декември 2024 г. (50,4872 млрд. евро, 48,2 процента от БВП).

Структура на дълга

В края на декември 2025 г. краткосрочните задължения са 12,0242 млрд. евро (20,8 процента от брутния дълг, 10,5 процента от БВП). Те нарастват с 1,8419 млрд. евро (18,1 процента) спрямо декември 2024 г. (10,1823 млрд. евро, 20,2 процента от дълга, 9,7 процента от БВП). Дългосрочните задължения възлизат на 45,6551 млрд. евро (79,2 процента от брутния дълг, 39,8 процента от БВП) в края на декември миналата година, като нарастват с 5,3503 млрд. евро (13,3 процента) спрямо края на декември 2024 г. (40,3048 млрд. евро, 79,8 процента от дълга, 38,5 процента от БВП).

Към края на декември 2025 г. 36,0413 млрд. евро (62,5 процента) от брутните външни задължения са с остатъчен матуритет над една година. В евро са деноминирани 80,2 процента от брутните външни задължения, при 77,7 процента година по-рано.

Брутният външен дълг на сектор „Държавно управление“ в края на декември 2025 г. е 17,5259 млрд. евро (15,3 процента от БВП). Спрямо края на декември 2024 г. (12,9303 млрд. евро, 12,3 процента от БВП) той нараства с 4,5955 млрд. евро (35,5 процента). Той е с най-значителен дял в структурата на външния дълг - 30,4 процента към края на декември 2025 г., при 25,6 процента към декември 2024 г.

Външните задължения на Централната банка са 1,9166 млрд. евро (1,7 процента от БВП). Те намаляват с 48,6 млн. евро (2,5 процента) спрямо края на декември 2024 г. (1,9653 млрд. евро, 1,9 процента от БВП).

Външните задължения на сектор Други парично-финансови институции (банки и фондове на паричния пазар) са 10,7598 млрд. евро (9,4 процента от БВП). Те се повишават с 2,3641 млрд. евро (28,2 процента) спрямо края на декември 2024 г., когато са били 8,3958 млрд. евро и са възлизали на 8 процента от БВП).

Външните задължения на Други сектори (задълженията на компаниите и на домакинствата) са 13,9408 млрд. евро (12,1 процента от БВП). Те нарастват със 706,5 млн. евро (5,3 процента) спрямо същия месец на миналата година, когато са били 13,2343 млрд. евро, но делът им в БВП намалява до 12,6 процента.

Вътрешнофирменото кредитиране е в размер на 13,5363 млрд. евро (11,8 процента от БВП) в края на декември 2025 г., което е с 425,2 млн. евро (3 процента) по-малко спрямо края на декември 2024 г. (13,9615 млрд. евро, 13,3 процента от БВП).