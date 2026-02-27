Официално: Популярна българска банка има нов собственик

Банка tbi bank е официално придобита от глобалния финансов инвеститор "Адвент Интернешънъл“, съобщиха от кредитната институция. Сделката, първоначално обявена през април 2025 г., беше финализирана днес, след като Европейската централна банка (ЕЦБ) даде регулаторното одобрение в средата на февруари 2026 г. От банката обясниха, че промяната в собствеността не засяга условията на съществуващите клиентски сметки и договори и от клиентите на банката не се изисква никакво действие.

"Важен момент за българския банков сектор"

Финализирането на сделката е важен момент не само за нашата организация, но и за българския банков сектор. Глобалният опит на "Адвент“ във финансовите услуги ще ни помогне да ускорим растежа си, да подобрим още повече продуктите си и да разширим възможностите за дигитално банкиране чрез нашите мобилни и онлайн платформи“, коментира Питър Барон, изпълнителен директор на tbi bank.

"Завършването на придобиването на tbi bank засилва дългосрочния ангажимент на "Адвент“ към Централна и Източна Европа, където продължаваме да инвестираме капитал, комбинирайки задълбочени местни познания с глобален опит“, посочи Милан Кулич, управляващ директор на "Адвент“.

Алфред Дерзидан, директор в "Адвент“, отбеляза, че придобиването се основава на значителния опит на „Адвент“ в инвестирането в регулирани финансови институции и платежни компании в световен мащаб. "Вярваме, че tbi bank е в добра позиция за следващата фаза от своето развитие и сме решени да инвестираме допълнително в нейните дигитални възможности и предлагани на клиентите услуги“, добави той.

