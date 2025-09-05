Наталия Киселова: Очаквам проектът за държавния бюджет за 2026 г. да бъде внесен навреме

Очаквам проектът за държавния бюджет за 2026 г. да бъде внесен навреме. Това заяви председателят на Народното събрание Наталия Киселова пред журналисти във Велико Търново. Тя подчерта, че парламентът има уверения от правителството, че ще се спазят всички срокове по закона за публичните финанси, така че от 1 януари страната да влезе в Еврозоната с приет бюджет в евро.

Наталия Киселова заяви, че изпълнението на Плана за възстановяване и устойчивост и предстоящите плащания по втория и евентуално третия транш са още една причина бюджетът да бъде подготвен в съответствие с изискванията на ЕС и навреме да бъде обсъден в парламента.

Председателят на парламента посочи, че вече са приети два акта, свързани с проблема с безводието, които предвиждат краткосрочни, средносрочни и дългосрочни мерки. "Това показва, че има политическа воля да се работи, но проблемите с водоснабдяването са различни в различните региони и няма универсално решение", заяви Киселова, цитирана от БГНЕС. По думите ѝ в Плевен вече се прилагат спешни мерки, но за дългосрочни решения ще са нужни повече усилия. В тази връзка тя уточни, че Народното събрание е изпратило писмо до министър-председателя с искане за сформиране на временна комисия във връзка с безводието и че са изготвени анализи и препоръки, които вече са изпратени до парламентарните групи, ресорните министерства и областните администрации.

Кметът на Велико Търново Даниел Панов и председателят на парламента обсъдиха как върви подготовката по откриването на новата учебна година и предизвикателствата, с които се справя общината при реализирането на екопроекта за смяна на замърсяващи печки с нови екологични отоплителни уреди.