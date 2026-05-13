Феновете на Metallica предизвикаха трусове в Атина (ВИДЕО)

Концерт на Metallica предизвика мини-земетресение в Атина. Повече от 80 000 души присъстваха на концерта на легендарната метъл група в събота на Олимпийския стадион в северната част на Атина, а други 10 000 се събраха пред стадиона. Според гръцки сеизмолози, скачането и танците на тълпата са предизвикали микросеизмични трусове.

Те са известни като „концертни земетресения“, причинени от съгласуваните движения на тълпата на събитието. Те са документирани и по време на други големи концерти по целия свят.

Наред със собствените си песни, групата изпълни и музика на Микис Теодоракис за филма „Зорба гъркът“, носител на наградата „Оскар“, и върху песента на гръцката алтернативна рок група Trypes - „You don’t fit anywhere“.

🎸 A Metallica concert caused a mini-earthquake in Athens



More than 80,000 people attended the show, while another 10,000 gathered outside the stadium.



According to Greek seismologists, the crowd’s jumping and dancing triggered microseismic tremors. pic.twitter.com/ijW7uMZV0X — NEXTA (@nexta_tv) May 12, 2026