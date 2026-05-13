Кабинетът "Радев" взе властта:

Феновете на Metallica предизвикаха трусове в Атина (ВИДЕО)

13 май 2026, 10:14 часа 511 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Феновете на Metallica предизвикаха трусове в Атина (ВИДЕО)

Концерт на Metallica предизвика мини-земетресение в Атина. Повече от 80 000 души присъстваха на концерта на легендарната метъл група в събота на Олимпийския стадион в северната част на Атина, а други 10 000 се събраха пред стадиона. Според гръцки сеизмолози, скачането и танците на тълпата са предизвикали микросеизмични трусове.

Те са известни като „концертни земетресения“, причинени от съгласуваните движения на тълпата на събитието. Те са документирани и по време на други големи концерти по целия свят. 

Наред със собствените си песни, групата изпълни и музика на Микис Теодоракис за филма „Зорба гъркът“, носител на наградата „Оскар“, и върху песента на гръцката алтернативна рок група Trypes - „You don’t fit anywhere“.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
концерт Атина Metallica Гърция земетресение
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес